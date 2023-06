Zełenski o Grupie Wagnera w walkach o Bachmut. Podał ich straty

Oprac.: Aleksandra Wieczorek Ukraina - Rosja

21 tys. ofiar śmiertelnych i 60 tys. rannych - taki bilans w odniesieniu do rosyjskich najemników z Grupy Wagnera podczas walk o Bachmut podaje Wołodymyr Zełenski. - My też mieliśmy swoje straty, ale były one nieporównywalnie mniejsze - dodał także prezydent Ukrainy, cytowany przez agencję UNIAN.

Zdjęcie Walki o Bachmut, zdj. ilustracyjne / SERGEY SHESTAK / AFP