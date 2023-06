- Niezależnie od tego, co się tam wydarzyło, Putin jest znacznie słabszy, wygląda jak zupełnie inny człowiek - stwierdził McCarthy.

"Putin wygląda zupełnie jak inny człowiek"

- Zawsze myślałem, że Putin jest jak szef mafii, a teraz widzisz... Po prostu nie jest taki, kiedy na niego patrzysz - powiedział McCarthy w Fox News, donosi Voice of America.

Jego zdaniem Władimir Putin, jakiego znał, nigdy nie pozwoliłby założycielowi Grupy Wagnera Jewgienijowi Prigożynowi posunąć się tak daleko w krytyce jego samego, jak i dowództwa wojskowego, ministra obrony Siergieja Szojgu i szefa Sztabu Generalnego Walerija Gierasimowa.

- Pamiętajcie, co Prigożyn powiedział: Powody inwazji na Ukrainę były kłamstwem. On, Putin, okłamywał ludzi. I zobacz, jak ludzie wstają i wspierają Prigożyna. A jego zdolność do zbliżenia się tak blisko do Moskwy powinna przestraszyć Putina - przekazał McCarthy.

Rosja po próbie buntu. "Świetna okazja dla chińskiego przywódcy"

Lider republikańskiej większości dodał, że teraz jest świetna okazja dla chińskiego przywódcy Xi Jinpinga, aby zakończyć poparcie dla Moskwy.

- Prezydent Chin musi zrezygnować z jakiegokolwiek wsparcia dla Rosji. To również powinien być wyraźny znak dla niego - powiedział McCarthy.



Tymczasem bezpośrednio po zbrojnej rebelii Prigożyna Chiny wyraziły dla rosyjskich przywódców poparcie i uznanie dla szybkiej i sprawnej pracy Rosjan, którzy chcieli "ustabilizować wewnętrzną sytuację i wyeliminować niebezpieczeństwo, jakie wiązało się z buntem".



Przedstawiciele na czele z ministrem spraw zagranicznych Qin Gangiem stwierdzili też, że są zainteresowani dalszym rozwojem współpracy między krajami - informowała agencja Reutera po tym, jak wiceminister spraw zagranicznych Rosji Andriej Rudenko odwiedził w niedzielę Pekin.



