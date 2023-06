Zamachy na gazociągi Nord Stream. Jest reakcja Wołodymyra Zełenskiego

Oprac.: Karolina Głodowska Ukraina - Rosja

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odpowiedział na informacje opublikowane przez amerykańską gazetę "The Washington Post". Stanowczo zdementował, że to Kijów stoi za zamachami na gazociągi Nord Stream. Przywódca podkreślił, że - jako prezydent - to on wydaje rozkazy i "nigdy by czegoś takiego nie zrobił". Zażądał także wiarygodnego potwierdzenia głoszonych tez. "Jeśli to ukraińskie wojsko, to pokaż nam dowód" - podsumował.

Zdjęcie Wołodymyr Zełeski odniósł się do doniesień "The Washington Post" / Andrzej Iwanczuk / Reporter