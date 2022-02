Wojna. Rosja zaatakowała Ukrainę - czytaj naszą relację na żywo!

SWIFT jest nazwą międzynarodowego systemu działającego w niemalże wszystkich krajach, za pośrednictwem którego instytucje finansowe z całego świata mogą wymieniać informacje.

System SWIFT. Co to jest?

System SWIFT służy ogromnej liczbie organizacji - bankom, domom maklerskim, giełdom oraz innym instytucjom finansowym. Z usług systemu mogą korzystać osoby fizyczne i prawne oraz organizacje. Za jego pośrednictwem każdego dnia wykonywanych jest ponad 37 milionów transakcji. Podstawowymi elementami systemu są jego narzędzia takie jak przelew SWIFT i kod SWIFT.

Reklama

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) to też nazwa Stowarzyszenia na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej. To założone w 1973 roku międzynarodowe stowarzyszenie instytucji finansowych z siedzibą w Belgii.

Wojna na Ukrainie. System SWIFT elementem sankcji wobec Rosji?

O systemie SWIFT zrobiło się głośno w kontekście sankcji, jakie Zachód może nałożyć na Rosję. Odcięcie Rosji od systemu SWIFT oznaczałoby wprost, że obywatele tego kraju nie mogliby korzystać ze swoich kart kredytowych. To element, który uderzyłby nie tylko w rosyjskiego najeźdźcę, co zwykłych obywateli tego kraju.

Jak mówił wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk, wprowadzenie tego rodzaju sankcji jest poważnie rozważane.

- Jeśli reakcja państw zachodnich nie będzie radykalnie ostra, Władimir Putin nie wycofa się z obecnej agresywnej polityki - ocenił Wawrzyk. Według niego wśród kolejnych, ostrzejszych sankcji - jeśli taka decyzja zostanie podjęta - mogłoby być odcięcie Rosji od systemu SWIFT.

Odcięcie od systemu SWIFT? "Potężne uderzenie w Rosję"

- Obecnie wprowadzone sankcje są duże, na przykład odcięcie od rynków finansowych rosyjskiego długu to jest bardzo daleko idący środek, który państwo rosyjskie odczuje w ciągu najbliższych dni czy tygodni. Ale gdyby zwykli Rosjanie nie mogli korzystać ze swoich kart kredytowych, gdyby nie mogli przeprowadzać transakcji finansowych, rosyjskie firmy - wszystkie firmy, począwszy od zwykłej piekarni po fabryki produkujące skomplikowane maszyny, nie mogli przeprowadzać działań finansowych - to wtedy byłoby rzeczywiście potężne uderzenie w rosyjską gospodarkę, a do tego się system SWIFT sprowadza - powiedział Wawrzyk.

Apelują o odłączenie Rosji od systemu SWIFT