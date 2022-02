W niedzielę wieczorem odbyła się wideokonferencja ministrów spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej. Tematem były kolejne sankcje wobec Rosji. Te miały zostać poparte przez wszystkie kraje.

Szef unijnej dyplomacji podczas konferencji prasowej w niedzielę powiedział, że UE w mijający weekend wypracowywała decyzje, które powinny być wdrożone i zastosowane przed poniedziałkiem, kiedy banki centralne zaczną pracę.

Przekazał, że "Rada dała swą ocenę wsparcia i zgodę polityczną na pakiet wsparcia dla ukraińskich sił zbrojnych, dla nowych sankcji, pracy dyplomatycznej, by doprowadzić do izolacji Rosji". - Na środki wsparcia dla Ukrainy i regionu oraz środki przeciwdziałania dezinformacji - podał Borrell.

- Jako, że mamy pełnoprawną wojnę na Ukrainie, chcemy zrobić wszystko żeby wspierać Ukrainę, to zdecydowaliśmy się wykorzystać nasze zdolności, aby zapewnić uzbrojenie ofensywne armii ukraińskiej poprzez 450 mln euro pakietu wsparcia i kolejnych 50 mln euro na zasoby nieofensywne. Wszystko to pokryje nasz fundusz międzyrządowy i instrument na rzecz pokoju - powiedział Borrell.

- Chcę podziękować Polsce, która zaoferowała się być hubem logistycznym dla przerzutu sprzętu na terytorium Ukrainy - mówił szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

Wojna Rosja Ukraina. Paraliżujące środki dla banków

Borrell tłumaczył, że szefowie dyplomacji zgodziły się na wpisanie na uderzenie sankcjami w rosyjskich oligarchów, polityków, które są blisko związani z Putinem.

- Zatwierdziliśmy paraliżujące środki dla rosyjskich rynków finansowych, w tym wykluczenie niektórych rosyjskich banków z systemu SWIFT - dodawał. Przez zastosowane sankcje zostanie zamrożona połowa rezerw Rosyjskiego Banku Centralnego.

Szef dyplomacji potwierdził zamknięcie przestrzeni powietrznej dla rosyjskich samolotów.

System SWIFT. Scholz zmienia zdanie

W nocy z piątku na sobotę formalnie weszły w życie sankcje Unii Europejskiej nałożone na Rosję za atak na Ukrainę. UE nałożyła je m.in. na prezydenta Rosji Władimira Putina i ministra spraw zagranicznych tego kraju Sergieja Ławrowa. Przyjęła też szeroko zakrojone sankcje indywidualne wobec innych osób oraz sankcje gospodarcze.

W sobotę premier Mateusz Morawiecki spotkał się z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem, by dać sygnał, że Europa musi szybko przyjąć miażdżące sankcje dla Rosji. Rzecznik rządu Piotr Müller podkreślał w sobotę wieczorem, że efektem rosyjskiej agresji na Ukrainę powinny być kolejne sankcje: m.in. szybkie odcięcie Rosji od systemu SWIFT, zamknięcie gazociągów Nord Stream1 i Nord Stream 2, odcięcie Rosji od wszystkich innych systemów finansowych i bankowych; zamknięcie możliwości dostaw gazu, ropy oraz węgla z terenu Rosji do Europy.

W niedzielę Scholz poinformował, że zamknięte zostaną wszystkie banki rosyjskie. Wyłączony zostanie im też system SWIFT. W wystąpieniu podczas specjalnej sesji przypomniał, że Niemcy zdecydowały się przekazać Ukrainie broń z zapasów Bundeswehry.

Sankcje UE wobec Rosji

- UE po raz pierwszy sfinansuje zakup i dostawę broni oraz sprzętu do zaatakowanego kraju - powiedziała w niedzielę w Brukseli przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, przedstawiając pakiet kolejnych restrykcji wobec Rosji w związku z inwazją na Ukrainę.

- Wzmacniamy także nasze sankcje wobec Kremla. Po pierwsze, zamykamy przestrzeń powietrzną UE dla samolotów należących do Rosji, zarejestrowanych w Rosji lub kontrolowanych przez Rosję. Nie będą one mogły lądować, startować ani przelatywać nad terytorium UE. Dotyczy to także prywatnych odrzutowców oligarchów - wyjaśniła szefowa KE.

- Po drugie, zakazujemy machiny medialnej Kremla w UE. Państwowe (media) Russia Today i Sputnik oraz ich spółki zależne nie będą już mogły szerzyć swoich kłamstw, aby usprawiedliwiać wojnę Putina. Opracowujemy narzędzia do zakazania ich toksycznej i szkodliwej dezinformacji w Europie - dodała, zapowiadając też sankcje przeciwko Białorusi.

- Reżim Łukaszenki jest współwinny tego nikczemnego ataku na Ukrainę. Więc uderzymy w reżim Łukaszenki nowym pakietem sankcji - dodała szefowa KE.

