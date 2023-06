Co więcej, Micek w kolejnym wpisie podaje bardziej szczegółowe informacje dotyczące tego, co wiadomo na ten moment o kontrofensywie. "Na pewno rozpoczęła się jej główna faza, która składa się z dwóch części (ataki wspomagające i rozpoznawcze - co już ma miejsce - oraz jedno do dwóch głównych uderzeń, które niedługo powinny ruszyć)" - zaznacza.

Ukraińska kontrofensywa. Cisza i blokada informacyjna

W akcję ma być zaangażowane lotnictwo i śmigłowce, a nawet wspólna amunicja ataku bezpośredniego, czyli bomby JDAM. Niestety nie odbywa się to bez strat po stronie ukraińskiej, jednak - jak jest wskazywane - nie na wielką skalę. "Ukraina jest w stanie poświęcić nawet trzy brygady i sporo sprzętu po to, aby reszta weszła jak w masło" - zauważa Micek i tłumaczy, że ukraińska armia rozpoznaje pozycje okupantów, a następnie przystępuje do ataków.