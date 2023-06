Ukraińcy przejęli kontrolę nad telewizjami na Krymie. Chcą wywołać strach

Oprac.: Joanna Mazur Ukraina - Rosja

Kilka kanałów telewizyjnych na okupowanym Krymie zostało zhakowanych. Zamiast normalnego programu, odbiorcy zobaczyli nagranie o Siłach Zbrojnych Ukrainy. Widać na nim ukraińskich żołnierzy, którzy przykładają palec do ust - odnosi się to do zachowania ciszy informacyjnej przed kontrofensywą. "Plany kochają ciszę" - dodała wiceminister obrony Ukrainy Hanna Maliar.

Zdjęcie Hakerzy włamali się do telewizji na Krymie. Wyemitowano filmik z ukraińskimi żołnierzami / @annamaliar / Telegram