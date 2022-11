Straty Ukrainy i Rosji. Dane podał amerykański generał

- Patrzysz na ponad 100 tysięcy zabitych i rannych rosyjskich żołnierzy. To samo prawdopodobnie po stronie ukraińskiej - powiedział gen. Milley, który jest przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA.

Podczas spotkania w Ekonomicznym Klubie Nowego Jorku dodał, że od początku inwazji Rosji w wojnie prawdopodobnie zginęło również około 40 tysięcy ukraińskich cywilów.

Wołodymyr Zełenski: Musimy powstrzymać nasze emocje

Jak tego samego dnia powiedział prezydent Ukrainy, armia tego kraju "na południu powoli się przemieszcza" i "wzmacnia pozycje, krok za krokiem". - W przestrzeni informacyjnej było dzisiaj dużo radości, wiadomo dlaczego, ale musimy powściągać nasze emocje podczas wojny - podkreślił Wołodymyr Zełenski.

Wcześniej w środę Rosja ogłosiła wycofanie swoich sił z okupowanego Chersonia na południu Ukrainy.

Prezydent Ukrainy: Wróg nie robi gestów dobrej woli, wszystko wywalczamy

Zełenski dodał, że nie będzie "karmić wroga szczegółami ukraińskich operacji". - Kiedy przyniosą rezultaty, zobaczą je wszyscy. Wróg nie daje nam prezentów, nie robi "gestów dobrej woli". Wszystko to wywalczamy. A kiedy o coś walczysz, to trzeba zdawać sobie sprawę, że każdy krok ukraińskiej armii rodzi opór ze strony wroga. To zawsze strata życia naszych bohaterów - stwierdził.

Jak wyjaśnił, z tego względu wojska wierne rządowi w Kijowie "przemieszczają się bardzo ostrożnie, bez emocji i zbędnego ryzyka". - By wyzwolić całą naszą ziemię i żeby strat było jak najmniej - mówił Zełenski.

