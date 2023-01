Wiaczesław Wołodin za pośrednictwem mediów społecznościowych, wpisując się w narrację Kremla i ze względu na informacje o przekazaniu przez Zachód broni do walki z rosyjskimi najeźdźcami, groził Ukrainie.

"Dostawy broni reżimowi kijowskiemu doprowadzą do globalnej katastrofy. Jeśli Waszyngton i kraje NATO dostarczą broń, która zostanie użyta do atakowania miast i prób przejęcia naszych terytoriów, tak jak grożą, doprowadzi to do odwetu za pomocą potężniejszej broni" - przekazał w serwisie Telegram.

Zdaniem Wołodina, "swoimi decyzjami Waszyngton i Bruksela prowadzą świat do straszliwej wojny". Szef rosyjskiej Dumy zapowiedział również, że przekazywanie Ukrainie broni "może zakończyć się tragedią na skalę światową".

Karać i zabierać - metody Wołodina

Wiaczesław Wołodin nie po raz pierwszy za pośrednictwem mediów społecznościowych komentuje rzeczywistość, szerząc prokremlowską narrację. W lipcu Wołodin przypomniał o imperialnych maniach kremlowskich polityków, grożąc USA "odebraniem Alaski".



Natomiast na początku stycznia bieżącego roku Wołodin zwrócił na siebie uwagę, gdy uznał, że Rosjanom, którzy opuścili kraj, krytykują kremlowską władzę oraz udział w wojnie "należy skonfiskować majątek".