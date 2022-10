Rosyjski wicepremier Marat Chusnullin przekazał w czwartek telewizji państwowej, że mieszkańcy otrzymają pomoc podczas ewakuacji. - Rząd podjął decyzję o zorganizowaniu pomocy w wyjeździe mieszkańców obwodu chersońskiego do innych obwodów kraju - powiedział.

Wołodymyr Saldo: Chcę prosić o pomoc, Rosja nie porzuca "swoich"

Wcześniej szef powołanych przez Rosję kolaboracyjnych władz obwodu chersońskiego - Wołodymyr Saldo - zwrócił się do władz w Moskwie w komunikacie na Telegramie z prośbą o pomoc w ewakuacji ludności z tego regionu do Rosji i na Krym. Saldo mówił o uderzeniach armii ukraińskiej na Chersoń, ale także inne miejscowości regionu, m.in. Nową Kachowkę i Hołą Prystań.

Reklama

Saldo wezwał do udzielenia pomocy tym, którzy chcieli uciec przed walkami. "Chcę prosić was (przywódców rosyjskich - red.) o pomoc w zorganizowaniu ewakuacji. My, mieszkańcy obwodu chersońskiego jesteśmy przekonani, że Rosja nie porzuca 'swoich' i zawsze wspiera, kiedy wystąpi taka potrzeba" - apelował.

Saldo to były mer Chersonia w latach 2002-2012 i 2014-2015, wobec którego ukraińska prokuratura wszczęła postępowanie o zdradę stanu.

Ukraińcy chcieli dotrzeć do Chersonia przed świętami

Władze w Kijowie wyrażały wcześniej nadzieję na dotarcie do stolicy obwodu chersońskiego przed Bożym Narodzeniem. Wszytko to mimo ostatniego obwieszczenia prezydenta Rosji Władimira Putina o aneksji obwodu.

Obwód chersoński na południu Ukrainy to jedyny ukraiński obwód w całości zajęty przez rosyjskie wojska po 24 lutego 2022 roku.

W ostatnich miesiącach Ukraina rozpoczęła tam jednak udaną kontrofensywę.