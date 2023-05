Strona ukraińska poinformowała w środę o skutcznych kontratakach w rejonie Bachmutu , który od początku wojny broni się przed rosyjskim agresorem.

Bachmut a ukraińska kontrofensywa. Sukcesy na froncie

- Dzięki naszej dobrze przemyślanej obronie w rejonie Bachmutu, uzyskujemy efekty skutecznych działań naszych jednostek - przekazał na Telegramie Ołeksandr Syrski , dowódca wojsk lądowych Ukrainy.

Jak dodał, mimo usilnych działań "rosyjskich zbrodniarzy" oraz ich "głośnych deklaracji co do zajęcia Bachmutu do 9 maja", nieprzyjacielowi nie udało się zdobyć miasta. - Nasi obrońcy utrzymują linię frontu i zapobiegają postępowi wroga. Walka o Bachmut trwa - zapewnił Syrski.

Dowódca wojsk lądowych Ukrainy podkreślił przy tym, że ukraińska armia przeprowadziła kilka skutecznych kontrataków. - Na niektórych odinkach frontu nieprzyjaciel nie był w stanie oprzeć się atakowi ukraińskich obrońców i wycofał się na odleglość dwóch kilometrów - przekazał generał.