Rosyjskie Ministerstwo Obrony doniesieniom zaprzecza, mówiąc, że jest to prowokacja.

"Wszystkie wiadomości i klatki wideo rozpowszechniane w sieciach społecznościowych w imieniu Jewgienija Prigożyna na temat rzekomego 'uderzenia Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej na tylne obozy Grupy Wagnera ' nie odpowiadają rzeczywistości i są prowokacją informacyjną" - podano na Telegramie rosyjskiego Ministerstwo Obrony.

Telegram

Pieskow: W sprawie podejmowane są niezbędne środki

Reuters cytuje także oświadczenie rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, w którym zostało przekazane, że o rozwoju sytuacji został poinformowany prezydent Władimir Putin, a w sprawie "podejmowane są niezbędne środki".

Jak z kolei podaje rosyjska agencja TASS, po oświadczeniach Jewgienija Prigożyna Narodowy Komitet Antyterrorystyczny wszczął postępowanie w sprawie podżegania do zbrojnego buntu. Przewodniczącym Komitetu z urzędu jest dyrektor Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, obecnie generał armii Aleksander Wasiljewicz Bortnikow.

"Zarzuty wysuwane w imieniu Jewgienija Prigożyna nie mają podstaw. W związku z tymi wypowiedziami FSB Rosji wszczęła sprawę karną w sprawie faktu wzywania do zbrojnego buntu. Żądamy natychmiastowego zaprzestania nielegalnych działań" - można przeczytać w oświadczeniu NAC.

"Na razie w temacie Grupy Wagnera i tego co się dokładnie dzieje jest chaos informacyjny" - skomentował sytuację na Twitterze Artur Micek. Jak dodał, "pojawiły się dwa filmiki, kilka telegramów i jedna wiadomość dźwiękowa. Albo rzeczywiście coś się dzieje, albo Ukraina weszła na nowy poziom PSYOPS (operacji psychologicznych - red.). Prigożyn ostatnio ostro atakował Moskwę, a szczególnie Szojgu. Do tego info o gromadzeniu sił specjalnych w Rostowie nad Donem plus sprawa Enerhodaru. Jakoś mi się to łączy. Czekajmy" - zakończył.