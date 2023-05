Powstanie Rada NATO-Ukraina? Prezydent RP o "modelu izraelskim"

Oprac.: Wiktor Kazanecki Ukraina - Rosja

"Model izraelski" byłby wzorem porozumienia ws. bezpieczeństwie, które wzmocniłoby Ukrainę. - Dałoby jej priorytet w dostępie do zachodniej broni i technologii wojskowej - mówił prezydent RP Andrzej Duda w wywiadzie dla dziennika "Wall Street Journal". Jak dodał, trwają dyskusje nad powołaniem Rady Ukraina-NATO, która byłaby wstępem do jej akcesu do Sojuszu.

Zdjęcie Prezydent RP Andrzej Duda / Tomasz Jastrzebowski/ / Reporter