Pieskow tłumaczy brak sukcesów Rosjan. "My nie prowadzimy wojny"

Oprac.: Małgorzata Przepióra Ukraina - Rosja

- Rosjanie nie prowadzą wojny, my nie prowadzimy wojny. Prowadzenie wojny to zupełnie inna sprawa, to totalne zniszczenie infrastruktury, totalne zniszczenie miast i tak dalej. Nie robimy tego. Próbujemy ratować infrastrukturę, a od prawie dwóch lat próbujemy ratować ludzkie życie - mówił rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow w wywiadzie dla serbskiej telewizji. To odpowiedź na pytanie, dlaczego Rosjanie tak wolno posuwają się w Ukrainie. Pieskow również oskarżył Zachód o zmuszenie Rosji do rozpoczęcia "specjalnej operacji wojskowej". I przypomniał, że to kraje zachodu zorganizowały "zbrojny zamach stanu w sercu Europy", a podsekretarz stanu USA "rozdawała bułeczki na Majdanie".

Zdjęcie DMitrij Pieskow podczas Dnia Zwycięstwa w Rosji / Sefa Karacan/Anadolu Agency / AFP