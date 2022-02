Papież Franciszek: Ten, kto prowadzi wojnę zapomina o ludzkości

Papież Franciszek ponowił apel o to, by Środa Popielcowa 2 marca była dniem modlitwy i postu w intencji pokoju na Ukrainie. Mówił także o potrzebie otwarcia korytarzy humanitarnych dla cierpiących Ukraińców. - Kto prowadzi wojnę, zapomina o ludzkości - powiedział do zebranych Franciszek.

Zdjęcie Papież Franciszek / ALBERTO PIZZOLI/ AFP / AFP