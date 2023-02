Odliczanie do przemówienia Putina. Rosja nie może się doczekać

Oprac.: Aneta Wasilewska Ukraina - Rosja

Rosjanie odliczają do przemówienia Władimira Putina, które zostanie wygłoszone we wtorek przed rosyjskim parlamentem - przekazał doradca ukraińskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Anton Heraszczenko. Polityk opublikował zdjęcie przedstawiające rosyjską telewizję oraz zegar odliczający minuty i godziny do orędzia rosyjskiego despoty. W innym wpisie Heraszczenko pokazał też okolicznościowe banery, które rozwieszane są w rosyjskich miastach.

Zdjęcie W Rosji trwa odliczenie do orędzia Władimira Putina / SERGEI BOBYLYOV / AFP