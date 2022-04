Obwód sumski wyzwolony spod rosyjskiej okupacji. Wojska Putina wycofały się do Rosji i na Białoruś

Obwód sumski na północy Ukrainy został wyzwolony spod rosyjskiej okupacji, a eksplozje,które słychać w ostatnich dniach, to odgłosy oczyszczania terenu z min i niewybuchów - ogłosił szef władz obwodu Dmytro Żywycki, cytowany przez agencję Ukrinform. Tymczasem wojska z północy Ukrainy wycofały się na Białoruś lub do Rosji. Część przeniesiono natomiast na wschód Ukrainy.

Zdjęcie