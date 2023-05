Niezwykły wyczyn Ukraińca. Pojmał Rosjanina za pomocą drona

O zdarzeniu poinformował Ołeg Maljarewicz, młodszy sierżant 92. Brygady, kompanii szturmowych bezzałogowych systemów powietrznych i rozpoznania artyleryjskiego. Żołnierz był gościem kanału telewizyjnego Apostrof, w którym wyemitowano fragmenty nagrań z Bachmutu.

Wojskowy podkreślił, że sytuacja pod Swatowem jest stabilna. - Zamiast działań kontrofensywnych, wróg już przygotowuje się do obrony, natomiast na kierunku Bachmutu toczy się walka o "linię życia" Czasów Jar-Bachmut. Jak dotąd ukraińskim obrońcom udało się odnieść pewien sukces: wróg został zepchnięty z drogi. Rzuca do walki wszystko, co ma, ale nie osiąga postępu - dodał.

Ukraiński obrońca opowiedział, jak za pomocą drona udało mu się wziąć do niewoli ostatniego ocalałego Rosjanina po rozbiciu oddziału żołnierza piechoty.

- Wczoraj, podczas operacji niszczenia piechoty, ostatni żołnierz, zdając sobie sprawę, że nie ma ucieczki, spojrzał w górę i zaczął modlić się do drona, żeby go nie zabijano. Wtedy dowódca brygady napisał odręczną notatkę, w której nakazał mu poddanie się i pójście za dronem. Tak kartka została mu zrzucona. Rosjanin w pierwszej chwili pokazał, że nie nie pójdzie, bo boi się, że zostanie zabity. Potem rzucono mu kolejny granat, żeby zrozumiał, że nie ma wyjścia, bo i tak zginie. To go przekonało i poszedł w kierunku drogi, tam został wzięty do niewoli przez SZU - przekazał młodszy sierżant z 92. brygady.

Bachmut: Rosjanin szedł po trupach kolegów

Wojskowy dodał, że rosyjski żołnierz musiał iść po trupach swoich kolegów. Maljerwicz podkreślił jednak, że niewola w Ukrainie daje większe szanse na przeżycie niż służba w armii rosyjskiej.

Ukrainiec powiedział też, że resort obrony codziennie dostarcza żołnierzom nowy sprzęt oraz małe drony od ochotników, które są wykorzystywane do zrzucania ładunków.

Bachmut został niemal całkowicie zniszczony w wyniku wielomiesięcznych walk. Mimo dużej przewagi liczebnej oraz sprzętowej, wagnerowcy nie zdołali opanować miasta, choć wojska ukraińskie utrzymują już tylko niewielką jego część. Według amerykańskiego think tanku ISW zajęcie ostatniej części Bachmutu nie zapewni Moskwie szerszych korzyści operacyjnych, a jedynie ograniczone korzyści informacyjne.

