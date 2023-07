W artykule "Era konfrontacji" wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej przekonuje, że "specjalna operacja wojskowa" z konfliktu regionalnego przerodził się w wojnę o przyszłe postrzeganie świata.

"To, co dzieje się teraz w Ukrainie i Donbasie, to nie tylko konflikt regionalny, ale coś zupełnie innego. To jest totalna konfrontacja. Warunkowy kolektyw Zachodu i reszta świata. Spowodowane jest to diametralną przeciwstawnością poglądów na dalszy rozwój ludzkości" - twierdzi.

"Wojna hybrydowa, którą teraz z nami toczą, jest dla nich ostatnią szansą na utrzymanie korzystnego dla nich status quo, by nie utracić osłabionej siły i wpływów" - dodaje.

D. Miedwiediew: Trzecia wojna światowa

Propagandysta jest przekonany, że świat wszedł w fazę wieloletniej konfrontacji, która przez Zachód prowadzona jest w stronę wojny światowej.

"Impas potrwa dziesięciolecia. Jednym ze sposobów rozwiązania tego problemu jest trzecia wojna światowa. To oczywiście źle, bo zwycięzcom wcale nie gwarantuje dalszego dobrobytu, jak miało to miejsce po poprzednich wojnach. Najprawdopodobniej po prostu nie będzie zwycięzców" - pisze.

Zdaniem Miedwiediewa kontynuacja polityki antyrosyjskiej w Europie zakończy się nuklearną apokalipsą.

"Zwrócę uwagę na jedną rzecz, do której politycy wszelkiej maści nie lubią się przyznawać. Taka apokalipsa jest nie tylko możliwa, ale i całkiem prawdopodobna. (...) Świat znajduje się w konfrontacji znacznie gorszej niż podczas kryzysu karaibskiego, ponieważ nasi przeciwnicy postanowili realnie pokonać największą potęgę nuklearną - Rosję. Bez wątpienia są to żałosne palanty, ale tak po prostu jest" - przekonuje.

"Antyrosyjskości nie powinno być"

Przedstawiciel reżimu na Kremlu artykuł kończy "propozycją rozsądnego kompromisu", który wyprowadzi świat z zagrożenia światową konfrontacją.

Były prezydent Rosji podkreśla, że wystarczy tylko spełnić wszystkie podstawowe warunki stawiane przez Rosję i Władimira Putina.

"Nasze interesy powinny być brane pod uwagę w maksymalnym stopniu: antyrosyjskości w zasadzie nie powinno być (...) Reżim nazistowski w Kijowie musi zostać unicestwiony. Ustawowo zakazany w cywilizowanej Europie jako faszystowski. Wyrzucony jak zgniły kawałek smalcu na śmietnik historii" - stwierdza.

W "kompromisowym" rozwiązaniu pojawia się także sprawa Polski.

"Z Finlandią i innymi im podobnymi, jak Polska, kraje bałtyckie i oczywiście Wielka Brytania, lepiej byłoby czasowo całkowicie zawiesić stosunki dyplomatyczne lub przynajmniej obniżyć ich poziom" - podsumowuje.

