Krym: Wybuchy w Sewastopolu. Rosjanie oskarżyli o atak dronami

Oprac.: Aneta Wasilewska Ukraina - Rosja

Nad ranem w okupowanym Sewastopolu na Krymie doszło do eksplozji. Według prorosyjskich władz miasta w Sewatopolu doszło do "ataku dronami". Ukraińskie dowództwo operacyjne "Południe" oceniło, że do eksplozji mogło dojść na skutek nieudanego startu rakiety obrony przeciwlotniczej.

Zdjęcie Krym. Pojawiają się informacje o wybuchach w okupowanym przez Rosjan Sewastopolu / AFP PHOTO/ VIKTOR DRACHEV, Twitter/TpyxaNews /