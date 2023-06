Kadyrow grozi "zajęciem Polski, Francji i Niemiec". Postawił warunek

Oprac.: Aneta Wasilewska Ukraina - Rosja

Siły Specjalne Achmat, to ogromna siła, która jest w stanie zająć Polskę, Francję i dotrzeć do Niemiec - uważa przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow, cytowany przez czeczeńską agencję prasową. Jak zapowiedział, do sytuacji ma dojść w "najbliższej przyszłości, jeśli przywódcy nie zmienią swojej taktyki". Nie jest to pierwszy raz, kiedy Kadyrow grozi atakiem na Polskę.

Zdjęcie Przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow / Musa Sadulayev / AP