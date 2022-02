- Władimir Putin jest agresorem. Putin wybrał tę wojnę, a teraz on i jego kraj poniosą tego konsekwencje - stwierdził amerykański prezydent.

- Wprowadzam kolejne silne sankcje, nowe ograniczenia narzucone na to, co może być eksportowane do Rosji - poinformował Joe Biden.

Doprowadzi to, jak dodał, do ogromnych kosztów dla gospodarki Rosji, w krótkiej i dłuższej perspektywie.

- Sankcjonujemy rosyjskie banki, która mają ponad bilion dolarów aktywów. Odcięliśmy największy bank Rosji, posiadający ponad 1/3 aktywów Rosji. Odcięliśmy go od systemów finansowych USA - powiedział w czwartek prezydent USA Joe Biden, informując o sankcjach nakładanych na Rosję za jej inwazję na Ukrainę.

Joe Biden: Każde aktywo Rosji w USA będzie zamrożone

Jak zaznaczył Joe Biden, USA zablokuje również cztery kolejne duże rosyjskie banki. - To znaczy, że każde aktywo, jakie (Rosja - red.) posiada w USA, będzie zamrożone. W to wchodzi bank VTB, drugi największy bank w tym kraju, mający 250 mld dolarów aktywów - mówił.

Dodał, że rozszerzona zostaje lista nazwisk członków rosyjskich elit, którzy zostaną obłożeni sankcjami. - To są ludzie, którzy osobiście zyskują na polityce Kremla, zatem też powinni ponosić tego koszty - zaznaczył.

Jak podkreślił, Putin chce budować imperium, wybierając wojnę". - Stanie się pariasem na arenie międzynarodowej - dodał.

Wojna na Ukrainie. Prezydent USA: To wszystko mówi nam o początkowych zamiarach Putina

Joe Biden podkreślił, że Putin rozlokował 175 tys. żołnierzy wraz ze sprzętem wzdłuż granicy z Ukrainą, a także rozbudował szpitale i zabezpieczył zapasy krwi. W tej samej chwili, kiedy Rada ONZ została zwołana, aby walczyć o niepodległość Ukrainy, Putin ogłosił swoją wojnę - dodał.

- To wszystko mówi nam o jego początkowych zamiarach. Odrzucał wszystkie wysiłki jakie USA, nasi sojusznicy i partnerzy czynili, aby przedyskutować nasze wątpliwości przez dialog i uniknąć ludzkiego cierpienia - dodał Biden.

- Przez całe tygodnie przestrzegaliśmy, że dojdzie do tego, a teraz rozwija się to tak, jak przewidzieliśmy - ocenił.

Joe Biden: Już widzimy, jak upadł rubel

Biden wskazał, że po rozmowach z liderami G7 można powiedzieć, że istnieje pełna zgoda. - Ograniczamy zdolności Rosji do prowadzenia działalności biznesowej w dolarach, euro, funtach i jenach, bycia częścią globalnej gospodarki - podkreślił prezydent USA.

Jak powiedział, działania te ograniczą możliwości Rosji. - Zmniejszymy ich możliwości finansowania i rozwijania własnej armii. Narzucimy poważne sankcje, i zmniejszymy ich możliwości do konkurowania w gospodarce wysokotechnologicznej XXI wieku. Już widzimy, jak upadł rubel. Waluta Rosji doszła do najniższego poziomu historycznie - mówił Biden.

- Od miesięcy tworzymy koalicję partnerów reprezentujących ponad połowę całej globalnej gospodarki - przypomniał prezydent USA.

Prezydent USA: Jesteśmy gotowi zrobić jeszcze więcej

Prezydent USA przekazał, że "najmocniejsze działania" przyjdą dopiero z czasem, kiedy zmniejszany będzie dostęp Rosji do finansowania technologii strategicznych dla jej gospodarki.

- Odetniemy około połowy importu wysokotechnologicznego dla Rosji. To uderzy bardzo mocno w zdolność modernizacji wojsk, bardzo mocno ograniczy to ich przemysł lotniczy - w tym programy kosmiczne. Uderzy to w ich zdolność budowy statków i uniemożliwi im konkurowanie gospodarcze - powiedział Biden.

Zdaniem prezydenta USA, "będzie to potężne uderzenie w długoterminowe ambicje strategiczne Putina". - Jesteśmy gotowi zrobić jeszcze więcej - zapowiedział.

