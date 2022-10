Holenderski polityk wychwalał Władimira Putina. Dostał zakaz przemawiania w parlamencie

Oprac.: Aneta Wasilewska Ukraina - Rosja

- Putin jest bohaterem, który musi wygrać. Musimy zrobić wszystko, by go wspierać, bo on walczy dla nas - powiedział holenderski polityki, Thierry Baudet. Przyznał również, że Władimir Putin jest "mrocznym rycerzem". Lider partii Forum na rzecz Demokracji we wtorek otrzymał zakaz przemawiania w parlamencie, a posłowie wyrazili zaniepokojenie jego słowami.

Zdjęcie Thierry Baudet przyznał, że jest "fanem Władimira Putina" / PAP/EPA/RAMIL SITDIKOV / KREMLIN POOL / SPUTNIK / PAP