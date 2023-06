FSB apeluje do wagnerowców. "Nie wykonujcie rozkazów Prigożyna"

Oprac.: Aleksandra Cieślik Ukraina - Rosja

Apelujemy do bojowników Grupy Wagnera, by nie wykonywali kryminalnych i zdradzieckich rozkazów Prigożyna, ale podjęli kroki w celu zatrzymania go - podaje Reuters, powołując się na agencję Interfax, która cytuje FSB. Generał Siergiej Surowikin podkreślił z kolei, że "należy wykonywać rozkazy prezydenta i dowództwa". - Rozwiązać problemy można tylko pokojowo - dodał.

Zdjęcie Prigożyn ze swoimi żołnierzami / AFP PHOTO / Telegram channel of Concord group / East News