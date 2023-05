Wojna na Ukrainie. Jakie Sullivan: Ukraina otrzyma myśliwce F-16

- Dostarczyliśmy to, co obiecaliśmy Ukrainie do przeprowadzenia efektywnej ofensywy. Obecnie przeszliśmy do dyskusji na temat ulepszania ukraińskich sił powietrznych w ramach naszego długoterminowego zaangażowania w samoobronę Ukrainy - przekazał Jake Sullivan, którego cytuje BBC.

Doradca Joe Bidena dodał, że szkolenia ukraińskich pilotów rozpoczną się wkrótce. Nie podał jednak, jak długo będą trwały.

- W miarę postępu szkoleń, w kolejnych miesiącach, będziemy współpracować z naszymi sojusznikami, by określić, kiedy samoloty zostaną dostarczone, kto je dostarczy i w jakiej liczbie - powiedział.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wielokrotnie wzywał Waszyngton do ich dostarczenia, ale prezydent Joe Biden jak dotąd odrzucał te prośby.

Sullivan zapytany na konferencji prasowej o obawy części przedstawicieli amerykańskiej administracji, że Ukraina może użyć F-16 do ataków na cele w Rosji, co mogłoby doprowadzić do eskalacji wojny, odparł, że wszystkie zdolności bojowe, jakie USA dostarczają Ukrainie, są uwarunkowane tym, że Kijów nie użyje ich do ataków na cele w Rosji.

Strona ukraińska zapewniła z kolei, że jest gotowa, by się do tego stosować i "w praktyce" stosuje tę zasadę.