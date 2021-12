Poniedziałek zmienił drogową mapę stolicy. Po latach oczekiwania otwarto tunel pod dzielnicą Ursynów - liczy ponad 2 kilometry i wchodzi w skład Południowej Obwodnicy Warszawy oraz drogi ekspresowej S2.

- To 4,5 mld zł inwestycji w łącznie pięciokilometrowym odcinku. Dawniej byłoby jasne, że większość z tych środków pochodziłaby z funduszy europejskich. Dziś z dumą mogę powiedzieć, że większość - mniej więcej dwie trzecie - pochodzi z budżetu państwa polskiego - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystego otwarcia.





Premier otwiera tunel, ratusz pokazuje nowy pociąg metra

Na wydarzenie nie zaproszono prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego. Jednak gdy szef rządu i ministrowie mówili z dumą o państwowej inwestycji, ratusz przypomniał o swoim "podziemnym" osiągnięciu.



Stołeczna spółka Metro Warszawskie poinformowała, że pierwszy nowy pociąg, wyprodukowany przez czeską Škodę, wyjechał na tor testowy w Pilźnie. Tam skierowano go na jazdy próbne.



Zdjęcie Wnętrze nowych pociągów metra dla Warszawy / Miasto Stołeczne Warszawa / facebook.com

Kolorystyka składu jest podobna do tej zastosowanej przy poprzedniej dostawie dla podziemnej kolei - w 2013 roku były to pociągi Siemens Inspiro. Użyto przede wszystkim czerni i czerwieni; widać także elementy w kolorze białym, jak i charakterystyczny żółty pas z boku szynowego pojazdu.



We wnętrzu pasażerowie znajdą 230 foteli. Kto nie zdoła zająć miejsca siedzącego, pojedzie na stojąco - takich podróżnych zmieści się ponad 1,2 tys. w każdym składzie. Znajdą się też miejsca dla niepełnosprawnych, wózków dziecięcych, na rowery jak i dostosowane dla osób z dużym bagażem.



- Będzie przestrzennie i funkcjonalne, a to wszystko możliwe dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej - zapewniał w sierpniu Rafał Trzaskowski.





Metro Warszawskie w nowej odsłonie za ponad 1 mld zł

Przetarg na zakup 37 nowych składów podziemnej kolei rozstrzygnięto w 2018 roku, wybierając najtańszą ofertę, czyli czeskiej firmy. Škoda zadeklarowała w niej, iż może wyprodukować pociągi za 1,308 mld złotych, w co niekoniecznie uwierzyli konkurenci. Byli nimi Stadler, CAF, Alstom Konstal oraz konsorcjum Siemens i Newag; oferty nie złożyła bydgoska Pesa.



Po wielomiesięcznej batalii sąd oddalił jednak odwołania innych oferentów. Gdy na początku zeszłego roku ratusz podpisywał umowę z Czechami spodziewano się, że pierwszy nowy pociąg przyjedzie do stolicy za niecałe dwa lata. Plany pokrzyżowała pandemia.



- Pamiętam Warszawę lat 70. i 80. XX w. i było to smutne miasto. Jednak teraz zastałem je zupełnie inne. Cieszę się, że Škoda Transportation wygrała ten przetarg. Mam nadzieję, że to pierwszy krok do wzmacniania współpracy gospodarczej i takich umów będzie więcej - przekonywał w styczniu 2020 r. ambasador Czech Ivan Jestrab.



Natomiast Trzaskowski mówił, że to "największa umowa taborowa w historii metra". - Nie tylko cena grała rolę, ale także kwestia zużycia energii czy ekologii. To ważne przy rosnących kosztach - dodawał prezydent Warszawy.





Chcieli "Krecika", wygrała "Varsovia"

Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie pierwsze metro z Czech wyjedzie w trasę pod stolicą. Ratusz zamierza skierować te pociągi na obie istniejące linie (M1, M2), a w przyszłości również na projektowaną M3.



Nowe składy ochrzczono imieniem "Varsovia". Wybrano je w internetowym głosowaniu, którego uczestnicy mogli zdecydować się na jedną z kilku propozycji. Władze Warszawy krytykowano wówczas, że wśród opcji nie znalazł się "Krecik".

Mianem nawiązującym do czechosłowackiej animacji do teraz posługują się niezadowoleni z werdyktu miłośnicy transportu zbiorowego.



W Warszawie również nowe tramwaje - Hyundai Rotem

Od kilku dni po stolicy kursuje także nowy tramwaj wyprodukowany przez Hyundaia. Skierowano go na linię "17", mającą najdłuższą trasę w mieście: z Mokotowa przez Śródmieście na Białołękę.



Zdjęcie Nowy stołeczny tramwaj kursuje z północy na południe miasta - i odwrotnie / Miasto Stołeczne Warszawa / facebook.com

W sumie do stolicy przyjadą 123 takie składy. Urzędnicy prognozują, że wszystkie będą w warszawskich zajezdniach do kwietnia 2023 roku.

"Dzięki nowym pojazdom, warszawianki i warszawiacy będą mogli częściej podróżować niskopodłogowymi, wygodnymi, klimatyzowanymi wagonami. Docenią je w szczególności pasażerowie z niepełnosprawnościami, opiekunowie z dziećmi w wózkach, a także seniorzy" - przekazał Urząd m. st. Warszawy.



Jak dodał, "po zrealizowaniu zamówienia stolica będzie dysponowała największą flotą tramwajów niskopodłogowych w Polsce". Wyliczono, iż ich liczba przekroczy 430, co będzie stanowić "aż 70 proc. całego taboru". Władze Warszawy dodają, że pojazdy od Hyundaia są energooszczędne, a także cichsze od swoich "starszych braci".