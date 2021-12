Premier Mateusz Morawiecki uznał najdłuższy tunel w Polsce za symbol połączenia Polski Wschodniej i Polski Zachodniej. - Połączenia ze sobą dwóch systemów dróg ekspresowych, dwóch autostrad. To bardzo ważne, ponieważ do tej pory Polska w dużym stopniu była pocięta, poszatkowana taką siatką dróg ekspresowych - bardzo potrzebną - ale nie połączonych ze sobą w bardzo wielu miejscach - powiedział.

Zobacz też: Mateusz Morawiecki o serialu "Wiedźmin": Wielkie wydarzenie kulturalne



Morawiecki zapewnił, że rząd pracuje nad logicznym spięciem dróg, by zapewnić odpowiednią architekturę komunikacyjną w całej Polsce.

Reklama

Najdłuższy tunel w Polsce pod Ursynowem

Morawiecki wskazał, że na polskich drogach wciąż ginie zbyt dużo osób, stąd m.in. zmiany w przepisach oraz nowa infrastruktura drogowa. - Jestem przekonany, że ten tunel przyczyni się nie tylko do rozwoju gospodarczego, nie tylko do zwiększenia komfortu życia mieszkańców Warszawy, Mazowsza, całej Polski, ale także do zwiększenia bezpieczeństwa - powiedział premier.

Zobacz więcej: Tunel na Ursynowie oddany do użytku



Jak podkreślił, łączny koszt budowy trzech odcinków S2, stanowiących fragment POW, to ok. 4,6 mld zł. - Dawniej byłoby jasne, że większość z tych środków pochodzi z funduszów europejskich (...) Dziś z dumą mogę powiedzieć, że większość, 2/3 tych środków, pochodzi z budżetu państwa polskiego (...) To coś, co daje dobrą perspektywę na przyszłość - powiedział premier.