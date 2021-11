Do tej pory regionalne połączenia kolejowe w kujawsko-pomorskiem obsługiwały przede wszystkim dwie spółki: państwowe Polregio oraz Arriva, należąca do niemieckiego Deutsche Bahn. Umowa zawarta z tymi przewoźnikami jest tymczasowa, bo w zeszłym roku niepowodzeniem zakończył się przetarg na obsługę kursów w latach 2021-2030.

Ważność porozumienia, podpisanego "rzutem na taśmę" na dwa dni przed wejściem w życie nowego rozkładu jazdy, kończy się 12 grudnia br. Wtedy na kolei znów zmienią się godziny odjazdów.



Województwo zerwało negocjacje. Umowa tylko z Polregio

Jednak zamieszania wokół kujawsko-pomorskich pociągów nie zabrakło i w tym roku. Negocjacje z przewoźnikami przedłużały się i chociaż nie zawarto zgody, zarządca infrastruktury kolejowej - PKP PLK - musiał opublikować rozkład jazdy na lata 2021-2022, w którym widnieją i połączenia Arrivy, i Polregio. Nakazały mu to przepisy.



Na poniedziałkowej sesji lokalnego sejmiku okazało się jednak, że tamtejsze władze - na czele których stoi marszałek Piotr Całbecki z Platformy Obywatelskiej - postanowiły zerwać rozmowy z Arrivą i zawrzeć umowę jedynie z państwową spółką. Jednocześnie przyznały, że Polregio i województwo nie wygospodarują "na już" tyle taboru, aby sprawnie przejąć obsługę połączeń.



Uznano więc, że na część tras skierowane zostaną zastępcze autobusy (ZKA), a w dalszej perspektywie region "ściągnie" składy należące do prywatnego przewoźnika SKPL. Nie wiadomo zatem, czy rozkład jazdy ogłoszony przez PKP PLK jako ważny od 12 grudnia, w całości wejdzie w życie.



Arriva: Stawiamy pytanie o faktyczne motywacje władz

Ruch władz województwa skomentowała Arriva. Przyznała we wtorek, że "jest ogromnie zaskoczona i zdziwiona" decyzją Całbeckiego oraz formą jej wykonania. Zauważyła, że zapadła w dniu, gdy miało odbyć się kolejne spotkanie negocjacyjne.

Zdaniem Arrivy, marszałek uznał, iż jej oferta "jest zbyt droga", chociaż nie znał jej ostatecznej wersji. "Trudno też mówić o droższej i tańszej ofercie, jeśli oferentów pyta się o różne zakresy świadczenia usług" - argumentuje.

Arriva zauważyła również, że obsługiwane przez nią połączenia cieszyły popularnością, a teraz znikną - jako przykład wskazała trasę z Torunia do Grudziądza. Zapewniła też, że ma wystarczająco dużo taboru, aby "natychmiast" rozpocząć ponowną realizację kursów. "To każe nam zadać pytanie o faktyczne motywacje władz samorządowych i o to, jakie konsekwencje w związku z tym spotkają tysiące pasażerów" - stwierdziła spółka.

W sieci zamieściła także grafikę ilustrującą, na których szlakach - według niej - przestaną pojawiać się pociągi. Oznaczyła je na czerwono.



Przewoźnik przestrzega: Pasażerowie będą zakażać się koronawirusem

W opinii Arrivy, regionowi kujawsko-pomorskiemu grozi "chaos i odcięcie komunikacyjne" dla tysięcy podróżnych. "Jeśli okazałoby się, że operator (Polregio - red.) nie zdoła uzupełnić taboru, władze województwa pozostaną bezradne, a pasażerowie będą albo całkowicie pozbawieni komunikacji, albo skazani na ZKA" - przestrzegła firma.

Jak dodała, podróżni "w sytuacji pandemii, zamiast jeździć nowoczesnymi, przestronnymi składami, będą stłoczeni w jednoczłonowych pojazdach narażając swoje zdrowie i z czasem odwracając się do kolei" - oceniła, pytając marszałka, czy "weźmie odpowiedzialność za zakażenia koronawirusem" wśród pasażerów.

Przewoźnik zwrócił także uwagę, iż decyzja samorządu "stawia w ogromnie trudnej sytuacji" nie tylko jego samego oraz pracowników, ale i ich rodziny, podwykonawców oraz współpracujące z nim przedsiębiorstwa. "To łącznie kilka tysięcy miejsc pracy" - wyliczyła Arriva.

Władze województwa: Połączeń będzie o 30 proc. więcej

Władze regionu przekazały natomiast, że na przewozy kolejowe w nowej siatce połączeń przeznaczą 5,7 mln złotych "jeszcze w tym roku", a także kolejne 130 mln zł w 2022 r. Zestawiły to z 90 mln zł obecnie wydawanymi na pociągi.



Województwo zapewniło, że podróżni w rozkładzie jazdy 2021-2022 skorzystają z siatki połączeń większej o 30 proc. "To nie tylko kolejne pary pociągów obsługujących istniejące połączenia. Od 1 kwietnia 2022 r., zgodnie z oczekiwaniami społecznymi, przywracamy pociągi na trasie Toruń-Sierpc przez Lipno" - przekazało.



Prezes Polregio: Poszerzymy nasz tabor spalinowy

Głos zabrał także prezes Polregio Artur Martyniuk. Na łamach "Rynku Kolejowego" potwierdził, że "zgodnie z prośbą Urzędu Marszałkowskiego" spółka złożyła ofertę na obsługę "pakietu spalinowego" w kujawsko-pomorskiem.

- Planujemy poszerzenie floty taboru spalinowego, który umożliwi nam obsługę rozkładu przygotowanego przez Urząd (...). Mamy nadzieję, że przejęcie przez Polregio obsługi tras niezelektryfikowanych pozwoli zracjonalizować koszty obsługi połączeń w województwie kujawsko-pomorskim - dodał.

Oprócz Arrivy i Polregio, po kujawsko-pomorskich torach kursują także składy PKP Intercity. Ta ostatnia spółka obsługuje jednak przewozy dalekobieżne i z reguły zatrzymuje się jedynie w większych miejscowościach, nie skupiając się np. na dowożeniu do pracy czy szkoły z gminy do gminy.