Priorytety UE w dobie pandemii Debata w Parlamencie Europejskim. Marek Belka o Mateuszu Morawieckim: Potok kłamstw

Debata w Parlamencie Europejskim, w której wzięła udział także szefowa KE Ursula von der Leyen, miała związek z wydaniem przez Trybunał Konstytucyjnego 7 października wyroku w sprawie wyższości konstytucji nad prawem unijnym. TK po rozpoznaniu wniosku premiera, uznał, że przepisy europejskie w zakresie, w jakim organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę, są niezgodne z Konstytucją RP.



ZOBACZ: Debata w Parlamencie Europejskim. Relacja na żywo



Reklama

Robert Biedroń: Strasburg with love

- Panie premierze, dostał pan dzisiaj wielką szanse, żeby się zrehabilitować, ale tej szansy pan nie wykorzystał. Pana koleżanki i koledzy flagę UE nazywają szmatą a miejsce, w którym dzisiaj jesteśmy, brukselskim okupantem. (...) Proszę nam nie wciskać kitu, nie damy się nabrać. Przegrał pan. Wraca pan do Polski na tarczy, 26 do jednego. Szkoda, że nie miał odwagi przyjechać pana prawdziwy mocodawca Jarosław Kaczyński - podkreślił były prezydent Słupska.

Jak dodał, "Kaczyńskiemu ze Strasburga wysyłamy przesłanie, Strasburg with love". - Figę z makiem dostaniecie, jeśli będziecie prześladować kobiety, jeśli nie będziecie szanować niezależności sądów, jeśli będziecie podnosić rękę na mniejszości. Dzisiaj wspomniany Lech Kaczyński, prezydent, w grobie się przewraca, jak słyszy, co zrobiliście z UE. Nie macie mandatu do robienia tego, co robicie Polkom i Polakom - stwierdził.



Po tych słowach politykowi wyłączono mikrofon, bo skończył się jego czas na wystąpienie.



Czytaj też: Debata o Polsce w Parlamencie Europejskim. Mateusz Morawiecki: Nie możemy milczeć