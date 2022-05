Tego absolutnie nie możesz zrobić na maturze. Uważaj, to się może źle skończyć

Trwa wielkie odliczanie do matury 2022 . Pierwszy egzamin maturalny uczniowie napiszą już w środę, więc przypominamy, co można, a czego nie wolno robić na maturze oraz podajemy listę przedmiotów, które można wnieść na maturę. Wyjaśniamy, jakie prawa przysługują uczniom ostatnich klas liceum i technikum podczas egzaminu dojrzałości, których terminy podajemy poniżej:



Zdjęcie /

Matura 2022: Co trzeba zabrać?

Co trzeba zabrać na maturę, aby móc przystąpić do egzaminu dojrzałości? By uniknąć stresu związanego z brakiem odpowiedniego przygotowania, przedstawiam listę rzeczy, których nie można zapomnieć na egzamin dojrzałości. Są to:

Dowód osobisty, bez którego nie zostaniemy dopuszczeni do matury 2022. Dokument potwierdzający naszą tożsamość będziemy musieli pokazać jednemu członkowi komisji egzaminacyjnej przed wejściem na salę.

Długopis z czarnym wkładem, a najlepiej dwa lub trzy na wypadek, gdyby pierwszy się wypisał. W przeciwnym razie nie będziemy mieli, czym rozwiązywać zadań na arkuszach egzaminacyjnych.

Czy na maturę z matematyki można zabrać kalkulator?

Kalkulator prosty można, a nawet trzeba zabrać na maturę z matematyki , biologii, fizyki i geografii, bo bez niego trudno będzie nam wykonywać wszystkie obliczenia w głowie. Możliwe, że zapewni nam go szkoła, jednak, aby uniknąć stresu, lepiej mieć go przy sobie.

Zdjęcie Matura 2022 to stresujące wydarzenie w życiu uczniów, więc podpowiadamy, czego nie wolno robić na egzaminie dojrzałości / Tomasz RYTYCH / Reporter

Kalkulator prosty to taki, który umożliwia nam dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Ewentualnie również obliczanie procentów i pierwiastków kwadratowych. Urządzenia o bardziej zaawansowanych funkcjach nie można wnosić na salę egzaminacyjną.

Ponadto na maturę 2022 z matematyki potrzebne będą również:

cyrkiel

linijka

Matura 2022: Co musi zapewnić szkoła?

Ponadto, szkoła na maturze 2022 z języka polskiego, matematyki i innych przedmiotów, w zależności od pisanego w danym dniu egzaminu, musi zapewnić maturzystom dostęp do pomocy naukowych takich jak:

karta z wybranymi wzorami matematycznymi

karta z wybranymi wzorami i stałymi z biologii, chemii i fizyki

słownik ortograficzny

słownik poprawnej polszczyzny

Co jeszcze można zabrać na maturę 2022?

Na maturę 2022 z historii , geografii, historii sztuki i historii muzyki można zabrać również lupę, która przyda się m.in. do pracy z mapą topograficzną. Poza nią na egzamin maturalny uczniowie mogą wnieść także:

butelkę małej wody, koniecznie bez etykiety. Butelka powinna stać przy stoliku na podłodze, aby przypadkiem nie zalać arkusza egzaminacyjnego

chusteczki higieniczne bez opakowania

ołówek, który można używać do notatek, jednak nie wolno nim niczego wypełniać w arkuszu maturalnym

Czego nie wolno robić na maturze 2022?

A czego nie wolno robić na maturze? Oczywiście ściągać. Za oszukiwanie egzamin maturalny zostaje unieważniony, a uczeń wykluczony z możliwości ponownego zdawania matury w danym roku.

Zdjęcie lista rzeczy, których nie można robić na maturze jest długa. Na jej szczycie znajduje się oczywiście ściąganie / 123RF/PICSEL

Podczas matury 2022 obowiązuje również absolutny zakaz wnoszenia na salę telefonów komórkowych, innych urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych. W czasie wyznaczonym na egzamin dojrzałości nie wolno też rozmawiać z innymi osobami i chodzić po sali.

Czy z matury można wyjść wcześniej?

Osoby, które zastanawiają się, czy z matury można wyjść wcześniej, muszą wiedzieć, że można to zrobić za zgodą zespołu nadzorującego.

W przypadku napisania matury 2022 przed czasem można wyjść z sali, jednak nie wcześniej niż godzinę po rozpoczęciu egzaminu.

Ponadto, należy pamiętać, że w ciągu ostatnich 15 minut do zakończenia czasu wyznaczonego na egzamin maturalny nie wolno opuszczać sali.

Zamiar opuszczenia sali maturalnej trzeba zgłosić przez podniesienie ręki, a następnie zamknąć arkusz i odłożyć go na brzeg stolika.

A co z wyjściem do toalety podczas matury? Jest to jedyna uzasadniona przyczyna opuszczenia sali w trakcie rozwiązywania arkusza maturalnego. W takiej sytuacji osobę piszącą egzamin do toalety odprowadza jeden z członków komisji egzaminacyjnej.

