Uczniowie z Ukrainy, którzy przyjechali do naszego kraju po 24 lutego 2022 roku, mogą pisać egzamin maturalny na podstawie rozporządzenia ministra edukacji i nauki z 21 marca. Analogiczne zasady dotyczą egzaminu ósmoklasisty.

Jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna, deklaracje zdawania polskiej matury złożyło 41 osób-obywateli Ukrainy. Łącznie mają oni przystąpić do 201 egzaminów pisemnych.

Tak jak polscy abiturienci, również Ukraińcy muszą przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Muszą też przystąpić do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, a maksymalnie mogą podejść do sześciu rozszerzonych matur.

CKE: Uczniom z Ukrainy warto zapewnić obecność tłumacza

Aby zdać maturę, obywatele Ukrainy muszą uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym - tak samo, jak Polacy. W przypadku przedmiotu na poziomie rozszerzonym nie ma progu zaliczeniowego, bo wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia.

CKE zaleca obecność specjalisty, np. psychologa czy pedagoga, który może być członkiem zespołu nadzorującego, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym lub zapewnienia wsparcia psychologicznego.

Wskazane jest też zapewnienie obecności tłumacza polsko-ukraińskiego, który przekaże zdającym informacje dotyczące zasad przeprowadzania egzaminu przekazywanych przed rozpoczęciem pracy z arkuszem egzaminacyjnym.

- Na maturze nie będą w tym roku obowiązywały specjalne wytyczne sanitarne, takie jak w 2020 i 2021 roku - poinformował dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.