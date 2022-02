W wywiadzie dla "Faktu" Adam Niedzielski mówił m.in. o aktualnej sytuacji pandemicznej w Polsce. Zaznaczył, że stopniowe znoszenie obostrzeń "będzie możliwe w perspektywie miesiąca".

Kiedy koniec obostrzeń? Adam Niedzielski zapowiada

"Przewidujemy, że ta piąta fala będzie się wygaszała przez najbliższe kilka tygodni - na pewno będę rekomendował stopniowe odchodzenie od restrykcji i przywracanie normalnego funkcjonowania życia społecznego i gospodarczego. W pierwszej kolejności będziemy podejmowali decyzję o zmniejszaniu infrastruktury szpitalnej, która służy do walki z COVID-19. Potem krok po kroku będziemy wycofywać się z kolejnych obostrzeń. Jeśli to tempo spadku zakażeń będzie się utrzymywać, to marzec jest bardzo realną perspektywą znoszenia restrykcji" - wyjaśniał.

Pytany o kwestię noszenia maseczek, szef resortu zdrowia zaznaczył, że będzie on zalecał, by nosiły je osoby, które czują, że dotknęła je jakaś infekcja. "Maseczki zostaną z nami, nie na zasadzie obowiązku, ale na zasadzie rekomendacji. Myślę, że będzie to istotna prewencja zwłaszcza w takich miejscach jak transport publiczny. Koronawirus będzie cały czas z nami, ale skala zakażeń i zachorowań z punktu widzenia zdrowia publicznego będzie mniej dolegliwa" - mówił Niedzielski.

Zmiany w izolacji i kwarantannie

Minister Niedzielski zapowiedział też zmiany dotyczące okresu izolacji i kwarantanny. "Chcemy zrealizować dwa postulaty: po pierwsze uprościć system, który był wielokrotnie modyfikowany i stał się mało czytelny. Widzimy także w przypadku piątej fali inną charakterystykę przebiegu COVID-19. Choroba i zakażenie pojawiają się szybciej, są krótsze i mniej dotkliwe" - zaznaczył.

Jak tłumaczył, Ministerstwo Zdrowia chce skrócić izolację do siedmiu dni i porównywalnie do tego samego okresu ograniczyć kwarantannę, która w przypadku współdomowników zaczynałaby się i kończyła równolegle. "Jesteśmy w trakcie podejmowania decyzji o możliwej rezygnacji z kwarantanny z kontaktu, czyli wywiadu epidemiologicznego" - wyjaśnił Niedzielski.

Szczegóły na temat zmian - jak wcześniej zapowiadano - podane zostaną podczas środowej konferencji prasowej o 12:30.



Koronawirus. Szósta fala jesienią?

Pytany o szóstą falę zakażeń koronawirusem, Niedzielski stwierdził, że "wszystko wskazuje, że przyjdzie do nas jesienią". Minister zastrzegł jednak, że może stać się tak tylko wtedy, "o ile na świecie nie pojawi się kolejna mutacja, która zupełnie ucieknie szczepieniu, przed którą nie będą chroniły nasze systemy immunologiczne". W opinii Niedzielskiego obecnie "to bardzo mało prawdopodobne".

"Na dziś wydaje się, że spadek zakażeń, analogicznie jak miało to miejsce w zeszłym roku, będzie miał trwały charakter mniej więcej do jesieni. Zakładam jednak w oparciu o dostępne dziś dane, że te kolejne fale nie będą miały charakteru dolegliwego z punktu widzenia opieki zdrowotnej. Mam nadzieję, że wejdziemy w takie ramy i tryb postępowania, który nie będzie odróżniał COVID-19 od chorób, z którymi mamy do czynienia, jak grypa" - stwierdził minister.

Co z powrotem do szkół?

W rozmowie poruszono również temat skrócenia nauki zdalnej.

"Widząc spadającą falę zakażeń i nie tak duże obciążenie szpitali, jak się spodziewaliśmy, to jest miejsce na pewne decyzje względem szkół. Jeżeli ta sytuacja się utrzyma, to na pewno w przyszłym tygodniu będziemy z panem ministrem Przemysławem Czarnkiem reagowali. Przywracanie nauki stacjonarnej jest absolutnie priorytetem" - podkreślił Niedzielski.

A co z kolei z obowiązkowymi szczepieniami nauczycieli i innych grup zawodowych?

"Przyznam, że dyskusja zatrzymała się na szczepieniach dotyczących medyków. Podjąłem decyzję o wprowadzeniu takiego obowiązku od 1 marca dla tej grupy. Niestety, jak na razie nic nie zmieniamy, w przypadku pozostałych dwóch grup, czyli nauczycieli i mundurówki. Rozmawialiśmy z innymi resortami na temat różnych wątpliwości - stabilności działania służb, czy szkół - i nie znaleźliśmy dobrego rozwiązania. Ta dyskusja nie ma pointy" - powiedział minister.

Weryfikacja szczepień przez pracodawców. Będą nowe przepisy?

Niedzielski był pytany też o to, czy rząd zamierza zaproponować inne przepisy dające pracodawcom możliwości weryfikowania certyfikatów czy sprawdzania testów.

"Rzeczywistość głosowań nad tą ustawą i losy poprzednich projektów pokazują, że nie ma sprzyjającej woli politycznej, by takie instrumenty wprowadzać. Zawsze powtarzam, to nie jest sztuką, by wymyślić idealne rozwiązanie, ale sztuką, jest wymyślić dobre rozwiązane, które ma możliwość zafunkcjonowania w rzeczywistości. Losy ostatniego projektu pokazują, że nie ma zgody politycznej. Dla mnie jako ministra zdrowia to przykra konstatacja" - stwierdził.