Ministerstwo Zdrowia podało w środę, że badania potwierdziły 16 173 nowe zakażenia koronawirusem, a zmarły 684 osoby z COVID-19. Liczba osób w Polsce zakażonych wirusem SARS-CoV-2 od początku epidemii wyniosła ponad 4,2 mln, zmarło prawie 101 tys. chorych.

Marcelina Zawisza, wiceprzewodnicząca klubu Lewicy, przypomniała na konferencji prasowej, że jej ugrupowanie 7 grudnia 2021 r. złożyło projekt ustawy o obowiązku szczepień i dodała, że od tego czasu z powodu COVID-19 zmarło ponad 15 tysięcy osób.

Lewica: Nie słupki, a życie Polaków

Posłanka przypomniała także wypowiedź ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, który we wtorek w TVN24 mówił m.in. że "kierownictwo polityczne Prawa i Sprawiedliwości jest absolutnie zwolennikiem obowiązkowych szczepień".

- Apelujemy, panowie, panie, miejcie odwagę ratować ludzi, miejcie odwagę nie patrzeć na słupki sondażowe, patrzeć na życie i zdrowie mieszkańców i mieszkanek tego kraju - mówiła Zawisza pod adresem przedstawicieli PiS. - Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość nadal będzie bezczynne to liczba, którą podano wczoraj, te 100 tysięcy, które oficjalnie zmarło na covid, będzie rosnąć - podkreślała.

Marek Rutka zarzucał politykom PiS, że z polskiego parlamentu nie idzie jasny sygnał zachęcający Polaków do szczepień. Jako przykład podał odrzuconą we wtorek przez sejmową komisję zdrowia poprawkę o obowiązku szczepień dla posłów i senatorów zgłoszoną do projektu ws. weryfikacji statusu zdrowotnego.

- Apelujemy, żeby ustawa o obowiązkowych szczepieniach była procedowana, ponieważ ten licznik 100 tysięcy ofiar cały czas bije - powiedział poseł Lewicy.

Rozłożyli baner na sali plenarnej

O projekcie Lewicy Zawisza mówiła także z mównicy sejmowej. Podczas jej wystąpienia na sali plenarnej pojawił się baner, w którym winą za śmierć Polaków z powodu covid obarczono rząd. Napis głosił: "Panie prezydencie, panie premierze, drodzy ministrowie! z przykrością zawiadamiamy o śmierci ponad 100 tys. Polek i Polaków. Zmarli na COVID-19. Winę za to ponosi PiS, który ze strachu przed antyszczepionkowcami nie podjął decyzji ratujących życie".