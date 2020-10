- Najwięcej zakażeń potwierdzonych zostało w dużych miastach. To jest obraz tego, jak przebiega obecnie epidemia, tego, jak się zakażamy. Dlatego też obrazki z przepełnionych lokali to totalny brak odpowiedzialności - mówił w środę (21 października) na konferencji prasowej rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Zaapelował też o "ograniczenie kontaktów do niezbędnego minimum".

W tej chwili naszym celem jest rozładowanie wszelkich kolejek w punktach drive thru. Mamy ich ponad 460, będzie na pewno więcej, wydłużamy też godziny ich pracy - poinformował w środę rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

W środę ministerstwo zaraportowało o 10 040 nowych potwierdzonych zakażeniach koronawirusem. To najwięcej od początku trwania pandemii. Zmarło też 130 kolejnych osób. Tym samym łączna liczba potwierdzonych zakażeń w Polsce wyniosła 202 579 osób, z czego 3851 zmarło.

"Przepełnione lokale. Totalny brak odpowiedzialności"

Jak podkreślił rzecznik MZ, na czele zestawienia zachorowań wciąż są Mazowsze i Małopolska, a najwięcej zakażeń potwierdzonych zostało w dużych miastach. Podał, że ponad 500 było ich w Krakowie, prawie 500 w Warszawie, ponad 200 w Łodzi i blisko 200 w Toruniu. - To jest obraz tego, jak przebiega obecnie epidemia, tego, jak się zakażamy, a niestety zakażamy się w dużych miastach - wskazywał Andrusiewicz.

- Dlatego też te obrazki, które możemy zobaczyć czasem u państwa w kanałach telewizyjnych z przepełnionych lokali, to totalny brak odpowiedzialności. Z jednej strony, niestety, brak odpowiedzialności osób, które celebrują, spożywając nie tylko dania, ale i alkohol, z drugiej strony czasem zdarza się też nieodpowiedzialność restauratorów, podmiotów gospodarczych w tym zakresie - zwrócił uwagę rzecznik.



Apel o ograniczenie kontaktów do minimum

- Musimy ograniczyć nasze kontakty do niezbędnego minimum. Jeżeli nie ma potrzeby spotykania się z kimkolwiek, to nie spotykajmy się. Jeżeli nie mamy potrzeba wyjścia na zakupy, poza zakupami spożywczymi, to nie wychodźmy - apelował Andrusiewicz.



"Celem jest rozładowanie wszelkich kolejek w punktach drive thru"

Andrusiewicz zwrócił jednocześnie uwagę, że przy tym dużym wyniku potwierdzonych zakażeń, wykonanych zostało też blisko 60 tys. testów. - Rzecz istotna jest taka, że nasz system testowania ma dobową wydolność na poziomie około 77 tys. Jeżeli będzie taka potrzeba, jeżeli będziemy się zbliżać do 70 tys. testów, to będziemy te możliwości zwiększać - mówił.



- W tej chwili naszym celem jest rozładowanie wszelkich kolejek w punktach drive thru. Mamy ich ponad 460, kolejne na pewno będą dochodzić. Wydłużamy godziny ich pracy - poinformował Andrusiewicz. Dodał, że Narodowy Fundusz Zdrowia "już zaprezentował każdemu z punktów informacje o dodatkowej wycenie każdej godziny przedłużenia otwarcia".

Przypomniał też, że zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli rządu żołnierze będą wspomagać personel medyczny w tych punktach, by można było przekierować więcej personelu tam, gdzie jest potrzebny.

"Miejsca w szpitalach cały czas powstają"

Rzecznik MZ podczas konferencji prasowej przekazał, że w tym tygodniu powinno zakończyć się wydawanie decyzji przez wojewodów w zakresie budowy nowej bazy łóżkowej w szpitalach powiatowych, czyli w szpitalach pierwszego poziomu. Jak wskazał, jest to około 10 tys. dodatkowych miejsc.

- Te miejsca cały czas powstają. Do końca tygodnia powinno zakończyć się wydawanie decyzji przez wojewodów - powiedział Andrusiewicz.

Jak dodał, około 3 tys. miejsc będzie dostępnych w tzw. szpitalach wojewódzkich na oddziałach internistycznych. - Działamy z wyprzedzeniem, to nie jest tak, że te miejsca, które tworzymy są na dzisiaj, jutro lub pojutrze - zaznaczył.

Przypomniał, że obecnie jest zajętych ponad 9 tys. łóżek, dostępnych jest ponad 17 tys. Rzecznik podkreślił, że powstają także szpitale tymczasowe, które - jak mówił - będą kolejnym buforem dla systemu ochrony zdrowia.

Rzecznik przekazał, że dostępnych jest także 1200 respiratorów. Zapewnił, że ich liczba jest cały czas zwiększana.

