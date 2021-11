- Podstawową obroną przed trudnym przebiegiem zakażenia jest szczepienie - podkreślił Adam Niedzielski. Podczas konferencji przekazał także, że dynamika wzrostu zakażeń stopniowo spada w skali całego kraju.



Dynamika wzrostu zakażeń spada w województwach, w których w ostatnim czasie odnotowywano największą liczbę zarażonych, czyli w woj. lubelskim i podlaskim.

- W obu tych województwach tydzień do tygodnia mamy ponad 10-procentowe spadki liczby zakażeń. Pokazuje to, że apogeum czwartej fali w tych regionach jest za nami - powiedział minister zdrowia.

- Planujemy zwiększenie bazy łóżkowej dla pacjentów zarażonych koronawirusem w pierwszej połowie grudnia do 35 tys. łóżek. Z kolei do końca listopada będzie 26 tys. łóżek - przekazał Niedzielski.



Adam Niedzielski: Podejście, które mamy jest racjonalne, pragmatyczne i póki co się sprawdza

Minister zdrowia przekazał także, że w tej chwili nie ma nowych wiadomości na temat wprowadzenia możliwych restrykcji. - Oczywiście istnieje poziom zakażeń, przy którym musielibyśmy podejmować drastyczne kroki, ale przykłady woj. lubelskiego i podlaskiego pokazuje, że podejście, które mamy jest racjonalne, pragmatyczne i póki co się sprawdza - powiedział.

- Niewprowadzenie restrykcji to ukłon w stronę osób zaszczepionych, żeby nie ponosiły konsekwencji nieodpowiedzialnych decyzji ze strony osób niezaszczepionych - dodał.



Niedzielski podkreślił także, że w ciągu tygodnia zapadnie decyzja EMA w sprawie szczepienia dzieci powyżej 5. roku życia.

Przypomniał również, że przebieg zachorowania w przypadku wirusa Delta jest zdecydowanie szybszy. - Oznacza to krótszy czas między zakażeniem, a ewentualnym załamaniem zdrowotnym. W poprzednich falach szacowane było, że ten okres trwa dwa tygodnie, teraz szacuje się, że to ok. tydzień - dodał.

Podczas konferencji podjęto także temat fałszywych certyfikatów covidowych. Rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował o wprowadzeniu podwójnej weryfikacji certyfikatów. - Obok certyfikatu zaufanego ePUAP, będzie trzeba to potwierdzić kodem z SMS-a - powiedział. Podwójna autoryzacja obowiązywać będzie od najbliższego poniedziałku.





Szczepienia pracowników

W środę posłowie PiS Czesław Hoc i Paweł Rychlik na konferencji prasowej przedstawili założenia projektu ustawy umożliwiającej sprawdzenie przez pracodawcę, czy pracownik jest zaszczepiony przeciwko COVID-19.

Czesław Hoc mówił, że projekt przygotowany przez grupę posłów PiS, składa się trzech filarów. - Przedsiębiorca będzie mógł poprosić o certyfikat zaszczepienia pracownika i jeśli nie będzie pracownik zaszczepiony, to będzie mógł zreorganizować pracę, np. przenieść takiego pracownika do działu tam, gdzie nie będzie miał styczności z klientami - wskazał.

Drugi filar projektu dotyczy podmiotów leczniczych. - Szef każdego podmiotu leczniczego, np. hospicjum, będzie mógł dać zarządzenie o obowiązku zaszczepienia swojego pracownika - powiedział Hoc. Dodał, że jeśli pracownik nie zaszczepi się, "będzie mogło się to wiązać z restrykcjami w postaci zwolnienia z pracy".

Hoc powiedział też o trzecim kluczowym elemencie projektu. - Jeśli przedsiębiorstwo wykaże certyfikat, że całe przedsiębiorstwo, wszyscy pracownicy są zaszczepieni, uzyska specjalny przywilej - nie będą go dotyczyć żadne restrykcje - wyjaśnił.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek o 24 882 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 370 pacjentów. Tydzień temu informowano o 19 074 nowych zakażeniach i 274 zgonach. Oznacza to wzrost zakażeń o ponad 30 proc tydzień do tygodnia.