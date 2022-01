- Ostatnie dwa dni chyba możemy śmiało nazwać eksplozją epidemii znowu - mówił minister zdrowia na antenie TVP Info. Poinformował również, że ze spływających na bieżąco danych wynika, że w czwartkowym raporcie będzie na pewno powyżej 30 tys. nowych zakażeń. - Przypomnę, że przez całą jesień, przez całą czwartą falę nie mieliśmy sytuacji, w której ten poziom 30 tys. był przekroczony, a my dopiero zaczynamy piątą falę i od razu zaczynamy ją z takim mocnym akcentem - dodał.



- Teraz wydaje się, że realizuje się scenariusz bardzo szybkiego przyspieszenia, gdzie nawet na początku lutego będziemy mieli apogeum. Mówię tu o przekroczeniu dziennej liczby zakażeń 100 tys. Ale ten scenariusz jest o tyle optymistyczny, że on również zakłada dosyć szybki spadek tej liczby. W innych scenariuszach, gdzie ta liczba rośnie wolniej, też jest stosunkowo wolniejsze opadanie fali - powiedział minister Niedzielski.



Koronawirus w Polsce. Wariant Omicron

W środę w Ministerstwie Zdrowia odbyła się konferencja szefa resortu - Adama Niedzielskiego. Minister poinformował m.in. o aktualnej sytuacji epidemicznej i planowanych krokach.

- Wyniki są bardzo poważne i oznaczają, że już nie tylko wkroczyliśmy w piątą falę, ale że ta fala będzie w najbliższych dniach bardzo dynamicznie się rozwijała. Ostatnie dwa dni to dynamika, z którą - można powiedzieć - nie mieliśmy do tej pory do czynienia - powiedział.

- Dzisiejszy wynik to 30 586 nowych zakażeń. To jest liczba, której nie spotkaliśmy w trakcie całej czwartej fali, mówię o ostatniej fali jesiennej. Tam maksymalne wyniki dotyczące infekcji były poniżej 30 tys. - wskazał.

Niedzielski przekazał, że ponad 20 proc. obecnych zakażeń spowodował wariant omikron.