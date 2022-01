"W posiedzeniu zespołu oprócz prezydenta Trzaskowskiego uczestniczyli przedstawiciele służb, miejskich instytucji i operatorów energii. - W spotkaniu wziął udział także ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z COVID-19 dr n. med. pan Paweł Grzesiowski, który przedstawił prognozy dotyczące rozprzestrzeniania się piątej fali koronawirusa SARS-CoV-2" - zaznaczył ratusz.

Koronawirus w Warszawie. Trzaskowski zwołał sztab kryzysowy

"Tematami spotkania było omówienie stanu przygotowań służb ratowniczych, porządkowych i miejskich do działań związanych z zagrożeniem rozprzestrzeniania się piątej fali koronawirusa SARS-CoV-2 - wariantu Omikron oraz omówienie kwestii utrzymania ciągłości działania wobec potencjalnych braków kadrowych wynikających z izolacji i kwarantann pracowników zatrudnionych w instytucjach tzw. infrastruktury wrażliwej, istotnej z punktu widzenia funkcjonowania miasta" - przekazał stołeczny magistrat.



Jak podkreślono, służby złożyły raport o gotowości organizacyjnej i sprzętowej do działań, w sytuacji zwiększenia się zachorowań podczas piątej fali koronawirusa w Warszawie.

"Podsumowując posiedzenie prezydent przypomniał, aby wszystkie podmioty w dalszym ciągu stosowały kluczowe zasady bezpieczeństwa, poprosił aby zachęcać swoich pracowników do szczepień, w tym przyjęcia trzeciej dawki szczepionki oraz do stosowania przez pracowników masek ochronnych typu FFP2" - poinformował ratusz dodając, że prezydent Trzaskowski podziękował służbom i pozostałym instytucjom za obecność i wymianę informacji oraz poprosił o dalsze utrzymanie stanu gotowości i raportowanie o podejmowanych działaniach.



Koronawirus w Warszawie. Trzaskowski zwołał sztab. "Trudna sytuacja epidemiczna"

O organizacji sztabu kryzysowego Rafał Trzaskowski już wcześniej poinformował w mediach społecznościowych. "Ważny sztab nt. coraz trudniejszej sytuacji epidemicznej z ekspertami oraz przedstawicielami służb i instytucji miejskich oraz państwowych. Potrzeba pilnych działań rządu. Priorytety to wzrost wyszczepialności trzecią dawką i organizacja pracy zdalnej w kluczowych instytucjach" - napisał prezydent Warszawy na Twitterze.



W ciągu ostatniej doby potwierdzono ponad 30 tys. przypadków zakażenia koronawirusem . - Wyniki są bardzo poważne i oznaczają, że już nie tylko wkroczyliśmy w piątą falę, ale że ta fala będzie w najbliższych dniach bardzo dynamicznie się rozwijała. Ostatnie dwa dni to dynamika, z którą - można powiedzieć - nie mieliśmy do tej pory do czynienia - mówił na środowej konferencji szef MZ Adam Niedzielski. Minister przekazał, że ponad 20 proc. obecnych zakażeń spowodował wariant omikron.

Tylko ostatniej doby w samej Warszawie stwierdzono ponad 2600 zakażeń koronawirusem. Z powodu chorób współistniejących wraz z COVID-19 zmarło 14 osób.





