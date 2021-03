Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów na polecenie papieża Franciszka wydała dekret dotyczący zbliżających się świąt wielkanocnych. Dokument skierowany jest do biskupów i przybliża najważniejsze zasady liturgiczne w czasie pandemii koronawirusa.

Reklama

Zdjęcie Na zdj. święcenie pokarmów w Wielką Sobotę w Parafii Św. Jana Chrzciciela w Białymstoku /MICHAL KOSC /Agencja FORUM

Treść dokumentu przytacza Katolicka Agencja Informacyjna.

Reklama

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów już na wstępie zaznacza, że "Wielkanoc nie jest świętem jak każde inne". "Obchodzona przez trzy dni, z Triduum Paschalnym, poprzedzona Wielkim Postem i ukoronowana Zesłaniem Ducha Świętego, nie może być przeniesiona" - czytamy.

Przeniesiona na późniejszy termin może być za to Msza św. Krzyżma (jest to uroczysta msza sprawowana w Wielki Czwartek przed południem, w czasie której biskup błogosławi oleje chorych i katechumenów oraz poświęca krzyżmo używane do namaszczenia przy sakramencie chrztu czy bierzmowania). Decyzję w tym zakresie podejmuje biskup diecezjalny.

Kolejne zasady dotyczą Triduum Paschalnego i odnoszą się do sytuacji, gdy "władze cywilne i kościelne wprowadziły ograniczenia". W tym przypadku biskupi, uzgodniwszy działania w ramach Konferencji Episkopatu, powinni sprawować liturgię w kościołach katedralnych, zaś proboszczowie w swoich parafiach, bez udziału wiernych, ale ze wcześniejszym powiadomieniem ich o godzinie nabożeństw. Wierni powinni mieć możliwość śledzenia relacji na żywo z uroczystości. Zachęcono także kapłanów do zapewnienia wiernym pomocy w modlitwie osobistej bądź rodzinnej.

W Wielki Czwartek, jak czytamy, "gest umycia nóg, już i tak fakultatywny, powinien być pominięty". Co więcej, jak wskazuje Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, na zakończenie Mszy św. Wieczerzy Pańskiej powinno się pominąć procesję, a Najświętszy Sakrament powinien być przechowywany w tabernakulum. "Kapłani, którzy nie mają możliwości odprawienia Mszy św., powinni zamiast niej odmówić nieszpory" - podano.

Jeśli chodzi o Wielki Piątek, to liturgia Męki Pańskiej będzie sprawowana w katedrach i kościołach parafialnych przez biskupa oraz proboszcza. Biskupa diecezjalnego zobowiązano do określenia na ten dzień specjalnej modlitwy za chorych, zmarłych i zagubionych.

Są też specjalne zasady dotyczące Niedzieli Wielkanocnej.

"Wigilia Paschalna powinna być sprawowana tylko w kościołach katedralnych i parafialnych, w miarę rzeczywistych możliwości ustalonych przez osoby odpowiedzialne. Na początku Wigilii i przy obrzędzie światła należy pominąć rozpalanie ogniska, a tylko zapalić świecę i, pomijając procesję, przejść do Orędzia Wielkanocnego (Exsúltet). Potem następuje 'Liturgia Słowa'. W czasie 'Liturgii chrzcielnej' należy tylko odnowić przyrzeczenia chrzcielne. Potem następuje 'Liturgia Eucharystyczna'" - podano.

Duchowni niemogący uczestniczyć w liturgii w kościele powinni odmówić Godzinę Czytań przewidzianą na Niedzielę Wielkanocną.

"W przypadku klasztorów, seminariów, wspólnot zakonnych decyzję ma podjąć biskup diecezjalny" - ogłoszono.

Na koniec znalazł się zapis dotyczący "wyrazów pobożności ludowej i procesji, które wzbogacają dni Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalne". Podkreślono, że mogą one, za sprawą biskupa diecezjalnego, zostać przeniesione na inne dni. Przykładowo podano datę 14 i 15 września.