"Po wywiadzie z Panem Szymonem Hołownią w Gościu Wydarzeń, dnia 29.11.2021 r., w przestrzeni medialnej pojawiły się wątpliwości co do prawdziwości podanej przeze mnie liczby zgonów w Irlandii w tygodniu od 6 do 13 listopada br. Podczas rozmowy stwierdziłem, że w tym jednym tygodniu w Irlandii na COVID zmarły tylko osoby zaszczepione" - napisał na Facebooku Bogdan Rymanowski.

Zarzucili dziennikarzowi podanie fake newsa

Po tym wywiadzie w mediach pojawiły się artykuły, w których zarzucano dziennikarzowi podanie fake newsa.

"Na oficjalnych stronach irlandzkich instytucji ochrony zdrowia nigdzie nie znajdziemy informacji o tym, że 'zmarli wszyscy byli zaszczepieni'" - pisał portal demagog.pl.

"Informacje o rzekomych przekłamaniach podał także Medonet, któremu również nie udało się dotrzeć do szczegółowych, oficjalnych danych" - przypomniał Rymanowski.

Jak zauważył, "żaden z wymienionych portali, w tym ten, który chce uchodzić za factcheckingowy, nie zadał sobie trudu, by sprawdzić, jakie są fakty, a nie jest to ani trudne, ani czasochłonne. Wystarczy porównać oficjalne raporty dotyczące Irlandii, publikowane co tydzień przez HSE Health Protections Surveillance Center (HPSC) m.in. na Twitterze".

"Nie zmarła ani jedna niezaszczepiona osoba"

Dziennikarz wyjaśnia, że z podanych oficjalnych danych wynika, że w okresie od 1 kwietnia do 6 listopada HPSC zanotowało 243 zgony osób niezaszczepionych. W bilansie obejmującym kolejny tydzień - do 13 listopada - liczba zmarłych niezaszczepionych nie zmieniła się i wyniosła 243. W ciągu tego tygodnia nie zmarła więc ani jedna niezaszczepiona osoba.

"Z opublikowanych danych wynika ponadto, że od 6 do 13 listopada zmarło 45 osób - wszystkie co najmniej po pierwszej dawce szczepionki lub w pełni zaszczepione" - podkreśla Rymanowski.

Jak dodał, "oczekuję, że portale Demagog i Medonet, które opublikowały niesprawdzone informacje, zarzucając mi podanie nieprawdy - usuną kłamliwe artykuły. Pozostawienie ich będzie jawnym dowodem ich nieudolności i nieuczciwości dziennikarskiej".

