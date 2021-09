Japonia: W szczepionce Moderny znaleziono cząstki stali nierdzewnej

Koronawirus z Chin

We wstrzymanych z powodu zanieczyszczenia dawkach szczepionki przeciw COVID-19 koncernu Moderna znaleziono cząstki stali nierdzewnej - poinformowało Ministerstwo Zdrowia Japonii. Dodano jednak, że nie stwierdzono, by niosło to zagrożenie dla życia.

Zdjęcie Masowy punkt szczepien przeciwko COVID-19 w Medyce na Podkarpaciu / LUKASZ SOLSKI / East News