- Cała amerykańska demokracja zbudowana jest na dostępie do broni - powiedział poseł Paweł Kukiz w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w programie "Gość Wydarzeń".

- Z całą pewnością Polacy powinni mieć szerszy dostęp do broni - powiedział Kukiz. - Jeżeli ktoś chce kogoś zabić, zawsze znajdzie narzędzie. Czy to będzie pistolet, czy to będzie nóż, co to ma za znaczenie? - dodał.



- Jestem w dość komfortowej sytuacji. Sam posiadam broń, przede wszystkim myśliwską, swego czasu chodziłem na zajęcia strzeleckie - przyznał poseł.



Paweł Kukiz: Dostęp do broni powinien być łatwiejszy

- Uważam, że dostęp do broni na pewno powinien być łatwiejszy. Oczywiście nie na takiej zasadzie, że idzie pan do sklepu i mówi: poproszę kefir, dwie bułki i Kałasznikowa, absolutnie nie - stwierdził Kukiz.

W czwartek Sejm zajmie się obywatelskim projektem ustawy stworzonym przez fundację Życie i Rodzina Kai Godek. Aktywiści chcą zakazać zgromadzeń osób LGBT, a także "promocji aktywności seksualnej wśród nieletnich". Paweł Kukiz przyznał w "Gościu Wydarzeń", że nie poprze projektu.



- Jestem zwolennikiem zgromadzenia referendalnego, w którym raz na zawsze rozstrzygnęłoby się sprawy takie jak dziedziczenie pomiędzy osobami o tej samej orientacji - powiedział Kukiz.