Projekt "Stop LGBT" Kai Godek w Sejmie. Jak zagłosują kluby?

Jakub Oworuszko Polska

Kluby KO i Lewicy w trakcie pierwszego czytania obywatelskiego projektu zmian w Prawie o zgromadzeniach, którego współautorką jest aktywistka Kaja Godek, złożą wnioski o odrzucenie go. Propozycje krytycznie ocenia także PiS, ale klub przyjął zasadę, że projekty obywatelskie kieruje do dalszych prac - w praktyce trafi on do tzw. sejmowej zamrażarki. W klubie PSL nie będzie dyscypliny w tym głosowaniu, podobnie jak w Konfederacji. Porozumienie ma głosować przeciwko.

