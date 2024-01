7 kwietnia 2024 roku odbędą się wybory samorządowe . Premier Donald Tusk powiedział, że będzie to pierwsza " bardzo poważna ocena zmiany , która zaszła w Polsce późną jesienią".

- My będziemy w tym sensie traktowali te wybory bardzo poważnie, nie tylko dlatego, że samorząd na to zasługuje, ale to będzie także oczywisty test czy Polki i Polacy są wstępnie zadowoleni z tej zmiany, czy nie - powiedział premier podczas poniedziałkowej konferencji po posiedzeniu Rady Ministrów.