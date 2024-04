Rafał Trzaskowski, ubiegający się o reelekcję prezydent Warszawy, o swoje nagranie z życzeniami wielkanocnymi został zapytany we wtorek w RMF FM. - Nagraliśmy kilka wersji. Niestety, ta najgorsza ujrzała światło dzienne, a ja nie sprawdziłem tej ostatniej. To jest o tyle niefortunne, że ja akurat z żoną w kuchni działamy ręka w rękę. Nie wyszło to w tym filmie. Ja jestem kucharzem - mówił.