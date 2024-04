Prof. Stanisław Mazur chce, by Kraków dołączył do superligi miast europejskich. - Londyn, Paryż, Barcelona, Wiedeń, ale też na przykład Walencja jest wielkości Krakowa - wymienia prof. Mazur. - To miasta, które mają bardzo silne, tradycyjne komponenty społeczne, ale są bardzo otwarte na innowacyjną, nowoczesną gospodarkę. Ja wiem, że to brzmi jak frazes, ale tak się świat buduje. Ci, którzy nie wsiądą do pociągu pt. digitalizacja, cyfryzacja, sztuczna inteligencja, algorytmy, po prostu zostaną na peronie - dodaje prof. Mazur. Reklama

Dziennikarze Interii - Dawid Serafin i Łukasz Szpyrka - zażartowali, że Kraków już jakiś czas temu zadbał o cyfryzację, bo archiwum przeniósł do chmury. To nawiązanie do głośnego pożaru miejskiego archiwum, w którym spłonęły cenne dokumenty, a którego zagadka do dziś nie została rozwiązana.

- Są różne modele cyfryzacji, pewnie ten jest... powiedziałbym nowatorski. Jest na pewno twórczym wkładem w historię cyfryzacji. Czy tak było, czy nie, tego nie potrafię powiedzieć - mówi prof. Mazur. - Wiem, że się spaliło, wiem, że są opinie, które mówią, spaliło się, bo się spaliło, albo spaliło się, bo się musiało spalić - dodaje prof. Mazur.

Wybory 2023. Prof. Stanisław Mazur w Interii

Rozmówca Interii wierzy natomiast, że Kraków ma dziś swój złoty czas i musi go wykorzystać. - Kraków ma swoje pięć minut w historii, absolutnie osiągnął bardzo wiele, ale jeżeli nie zmienimy trajektorii myślenia o tym mieście, to ugrzęźniemy tu, gdzie jesteśmy - ostrzega rozmówca Interii.

- Innymi słowy, kilka lat temu wspólnie z panem profesorem Hausnerem wprowadziliśmy do Polski termin "pułapka średniego dochodu". W sytuacji, w której coś się świetnie rozwija, ma niską bazę wzrostu, osiągamy około 75 proc. tego, co jest w krajach wysoko rozwiniętych i na lata jest stagnacja. Uważam, że Kraków stoi w przededniu takiego zagrożenia, a w związku z tym uznałem, że o tym trzeba rozmawiać i to też mówiłem panu prezydentowi - mówi prof. Mazur. Reklama

Jakie podjąłby pierwsze decyzje, gdyby został prezydentem Krakowa? - Powiedziałbym, że przewietrzyłbym gabinet pana prezydenta - uśmiecha się prof. Mazur. I dodaje w tym kontekście, że prezydent Jacek Majchrowski nakłaniał go do palenia cygar, ale rektor nigdy nie dał się skusić.

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia, a ewentualna druga tura dwa tygodnie później.

