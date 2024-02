Chaos w szeregach Prawa i Sprawiedliwości trwał od kilkunastu tygodni. Choć do wyborów samorządowych zostało mniej niż dwa miesiące, partia przez długi czas nie mogła znaleźć chętnego, który chciałby być kandydatem na prezydenta Krakowa . Tymczasem saga z poszukiwaniem chętnego właśnie dobiegła końca. Ostatecznie partia postawiła na Łukasza Kmitę .

Nazwisko Kmity, jako ewentualnego kandydata, pojawiło się po tym, jak na start nie zdecydowała się Małgorzata Wasserman, która jeszcze do niedawna wydawała się naturalnym wyborem. Posłanka w ostatnich wyborach samorządowych dostała się do drugiej tury i otrzymała 121 tys. głosów. Także w ostatnich wyborach parlamentarnych Wassermann zdobyła bardzo dobry wynik - 125,7 tys. głosów.

Kraków: Łukasz Kmita z PiS na prezydenta Krakowa

Poseł Kmita był jedynym politykiem PiS, który wstępnie wyraził zgodę na start w wyborach na prezydenta Krakowa. Szkopuł w tym, że polityk pochodzi z Olkusza (woj. małopolskie) i z tym rejonem jest związany. W przeszłości PiS w walce o prezydenturę w Krakowie wystawiło mieszkającego poza Krakowem Marka Lasotę. Było to w 2014 r., a polityk wszedł do drugiej tury, gdzie zdobył 41 proc. głosów.

- W ostatnich kilku dniach jednak rozmowy nabrały tempa, a Łukasz dostał zapewnienie, że partia pokryje koszt jego kampanii wyborczej. To dlatego zdecydował się zmienić zdanie i wystartować - mówi jeden z polityków PiS z Krakowa.

Kim jest Łukasz Kmita?

