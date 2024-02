I chociaż komisarz wyborczy w Olsztynie poinformował o zawiązaniu się także KWW Zjednoczona Prawica, nie wiadomo jeszcze, kto oficjalnie zostanie kandydatem PiS. - Pierwsza tura będzie bardzo wyrównana, o wyniku mogą decydować niuanse. Stracimy pewnie głosy. Chcemy wystawić kogoś, kto będzie miał największe szanse, żeby znaleźć się w drugiej turze - mówi nasz informator należący do partii Jarosława Kaczyńskiego .

Wybory samorządowe 2024, Olsztyn. Kto z PiS?

Iwona Arent walczyła już o stanowisko prezydenta Olsztyna. W 2014 r. uzyskała 11,3 proc. i odpadła przed drugą turą. W rozmowie z Interią nie chciała powiedzieć, na kogo postawi partia Jarosława Kaczyńskiego. Ani czy sama wystartuje. Nie zaprzeczyła jednak nazwiskom, które jej podaliśmy. - Mamy kilku bardzo dobrych kandydatów, wybierzemy najlepszego. Patrzymy na sondaże, decyzję podejmiemy w oparciu o możliwości - nie ukrywa Arent. - Na pewno będzie to osoba, która jest znana w Olsztynie. Kandydat, jakiego nie trzeba będzie promować - dodaje.

Do tej kategorii zalicza się choćby Artur Chojecki. - Był wojewodą osiem lat, wszedł do Sejmu z drugiego miejsca z rewelacyjnym wynikiem. Dlatego jest dla nas dobrym kandydatem - argumentuje rozmówca Interii z olsztyńskiego PiS. W wyborach parlamentarnych polityk zdobył blisko 17,5 tys. głosów startując z drugiego miejsca na liście.

Kiedy pytamy byłego wojewodę czy zamierza wystartować, zaprzecza. - Plan był taki, że to Chojecki stanie w szranki, ale dochodzi do jakichś roszad - mówi nasze źródło z partii Jarosława Kaczyńskiego. - Na ten moment postawiłbym na Grzegorza Smolińskiego - dodaje.

Wybory samorządowe 2024, Olsztyn. Grzegorz Smoliński kandydatem PiS

"Był do niedawna jednym z najpopularniejszych polityków PiS w Olsztynie, a wiele osób wskazywało go nawet jako przyszłego lidera tego ugrupowania w stolicy województwa, a być może nawet okręgu" - tak w 2021 r., kiedy Smoliński odbierał nominację do państwowej spółki, pisała o nim olsztyńska "Gazeta Wyborcza".