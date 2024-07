Trump zadzwonił do niej osobiście, by złożyć kondolencje z powodu śmierci męża. Mężczyzna został postrzelony na wiecu , podczas próby zabójstwa byłego prezydenta.

"Był bardzo miły i powiedział, że będzie do mnie dzwonił w nadchodzących dniach i tygodniach " - relacjonowała rozmowę Helen Comperatore. Zdradziła też, co odpowiedziała kandydatowi na prezydenta USA. W rozmowie skupiła się na swoim zmarłym mężu.

"Powiedziałem mu to samo, co wszystkim innym. Odszedł (mąż Helen Comperatore - red.) z tego świata jako bohater i Bóg go przyjął. Nie umarł na próżno tego dnia" - napisała wdowa.