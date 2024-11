Po raz pierwszy rytuały w intencji Harris odbyły się podczas wyborów, w których kandydowała do roli wiceprezydenta. Obecnie emocje są jeszcze bardziej widoczne.

"Cała wioska wydaje się być dobrze poinformowana o polityce USA" - zauważył portal hinduskiego tygodnika "The Week". Jego zdaniem mieszkańcy Thulasendrapuram doskonale "wiedzą, co reprezentuje Donald Trump". Jak czytamy, "wiedzą też, dlaczego Joe Biden się wycofał".

Wybory prezydenckie w USA. Wioska w Indiach trzyma kciuki za Harris

Mieszkańcy nie tylko trzymają za Harris kciuki, ale także są przekonani o nadchodzącym sukcesie. - Jej zwycięstwo będzie powodem do dumy dla Indii, dla prowincji Tamil Nadu i, co ważniejsze, dla naszej wioski - powiedział jeden z nich portalowi "The News Minute".