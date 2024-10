- Donald Trump przekroczył granicę, której, muszę wam powiedzieć, nigdy sobie nie wyobrażałem. W weekend Donald Trump mówił o wykorzystywaniu US Army przeciwko ludziom, z którymi się nie zgadza. Czyli wam. To nie jest jakaś mityczna rzecz, on nazwał tych, którzy nie zgadzają się z nim, wrogami - powiedział w poniedziałek gubernator Minnesoty podczas spotkania z wyborcami w Wisconsin.

- Nie mówię wam tego, by was przestraszyć, ale dlatego bo musimy skopać mu tyłek - dodał polityk.

- Mamy bardzo złych ludzi. Mamy trochę chorych ludzi, radykalnie lewicowych wariatów. I myślę, że jeśli będzie to konieczne, to Gwardia Narodowa, czy wojsko, jeśli to naprawdę konieczne, powinno z nimi bardzo łatwo sobie poradzić, bo nie możemy na to pozwolić - powiedział Trump.